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張榮發基金會3年捐新北近千萬 助新住民子女學習

中央社／ 新北10日電

新北市政府今天表示，張榮發基金會捐助新住民華語文學習扶助及獎助學金，並補助偏鄉學校課桌椅設備，3年來近新台幣千萬元，協助新住民子女學習與適應，落實教育機會均等。

新北市教育局今天告訴中央社記者表示，張榮發慈善基金會今年援助新住民子女獎學金200萬元，捐助新住民華語文學習扶助及獎助學金，協助逾800名新住民子女學習。統計民國111年起至今3年，已挹注將近千萬元，協助新住民子女學中文、獎學金、添購偏鄉學校課桌椅等硬體設備等。

教育局新聞稿表示，6日舉辦歲末感恩活動，由學生們送上親手製作的感謝卡及小禮物，表達對基金會的感謝。

基金會執行長鍾德美表示，校長、主任及老師是帶領學生行駛在知識海的舵手，新二代孩子像是世界各地的船員，也許剛開始有溝通障礙，但在專業教學及外界資源挹注下，一定能克服困難，快樂學習。

積穗國小四年級劉姓女學生自小跟著外公在越南長大，二年級才與父母回台。她分享，初始不會中文、看不懂字、無法與同學溝通，現在中文能力大幅提升、人際關係變好，謝謝老師及同學的熱情與溫暖。

積穗國小老師陳麗真表示，劉姓學生的學習能力很好，每天認真練習，勇於發問，很快就聽懂同學說什麼。

大豐國小二年級鄧姓學生一年級時隨著父母從越南來台，她說，母親擔心她跟不上課程，晚上帶著她到夜補校上課，母女分享學習成果。她說，未來要用心學習、助人。

班導師林曉芬表示，鄧姓學生總能將自己整理乾淨整齊，且熱心服務，期望獎助金能幫助持續向上，未來回饋社會。

子女 新住民

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