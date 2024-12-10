當五天蘭嶼島民創作展 新北文藝中心即起展出水彩視覺

新北市藝文中心即起展出「到蘭嶼當五天的島民吧！」創作展，本次展覽由亞太水彩藝術協會主辦，展期即日起至12月22日於新北市藝文中心舉行。透過展覽除了解創作背後的故事與思想情感外，讓所有人一起感受水彩藝術的魅力。

此展覽匯集41位藝術家水彩創作，以蘭嶼的自然景觀與人文故事為靈感，呈現藝術家們在島上創作心血結晶。活動由協會理事長郭宗正、策展人江翊民與羅宇成聯手策劃，並由專書主編策劃推出專書，完整記錄創作者島民生活中心路歷程和創作成果。

國立台師大美術系名譽教授同時也是台灣美術院長蘇憲法表示，展覽不僅是寫生成果發表，更是藝術家們對蘭嶼自然與人文風貌的深刻觀察與感悟。策展人江翊民補充道說，水性媒材的廣度很大，希望透過展覽除了解創作背後的故事與思想情感外，媒材其實還能有更多元發展的可能。讓所有人一起感受水彩藝術的魅力。