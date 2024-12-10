周董、阿妹大巨蛋嗨唱 歌迷直呼看台快垮…遠雄：經得起三天三夜

天王周杰倫上周在台北大巨蛋舉辦4場演唱會，最後一場更邀請天團五月天擔任嘉賓，而年底也將在大巨蛋開唱的天后張惠妹也到場朝聖，兩人更飆唱三天三夜，氣氛嗨到最高點，不過有坐在4樓看台區的歌迷表示超晃「感覺快垮了」不敢跳。場地方遠雄回應，大巨蛋結構安全無虞，強調「經得起三天三夜。」

巨蛋公司表示，體育館為鋼結構構造，特性是強度高、韌性佳，剛性較小，而上層看台區為大懸臂鋼構造，設計時已考量完整結構設計，並在看台下設置支撐用之拉、壓鋼管，另外看台平面上亦增設V型斜拉鋼梁，藉以提升結構安全性，看台懸臂最長處為11公尺，容許變位值1/180，約6公分。

巨蛋公司指出，經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重為100公斤，同步跳動所產生的變位最大值約在3.75公分，在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮，不過上層看台區為階梯式結構，禁止倚靠欄杆，不建議站立欣賞演出，大巨蛋經得起三天三夜，但務必小心注意步伐安全。

而對於演唱會對周遭環境影響，巨蛋公司表示，大巨蛋隔音規格為45dB，場館內有設有吸音棉、吸音膜及吸音板等相關措施，且為下沉式設計，垂直震動不易傳至基地外，不管是球賽應援或演唱表演，音場皆符合規範。

巨蛋公司說，觀察過去幾場大型賽事人數及應援音場，都不小於演唱會，並未接獲附近居民反映，將結合技術單位持續觀測，必要時與活動主辦方研擬因應作為。