廣播暢談新北環保政績 劉和然：做未來的事其實滿過癮

新北副市長劉和然今上廣播節目暢談新北獲國際環保獎項，並細數新北過往環保成果，也提到新北未來碳處理技術。他感慨，自己曾任新北教育局長、新北環保局長，其實這些都是「做未來的事」，成果要多年後才能看到，而能做這些未來的事，其實「滿過癮的。」

劉和然今上午接受廣播節目專訪，分享日前代表新北市政府前往英國倫敦接受「綠蘋果環境獎金獎」獎項，並拜會脫煤者聯盟、倫敦大學，深化國際合作的經驗，期間細數新北在環保及永續的成果。

劉和然指出，自己過去擔任新北環保局長7年又315天，也擔任過教育局長，其實教育跟環保有沒有不一樣，都在做未來的事情，教育是孩子的未來，環保是地球永續的未來，現在做的事情30年後是否會開花？其實現在社區大樓回收工作樣態，20多年前就在學校推廣，所以現在所做的事情，以後一定會有成果，對於能做未來的事情其實滿過癮。

劉和然分享，新北這次獲獎重點之一就是「環保稽查重案組」，從108年成功至今已經破獲391件重大汙染案件，190件將受損國土恢復原狀，當中的人員都是默默耕耘的無名英雄，如今能被看見及肯定；另一則是建立「數位化指揮中心」透過數位科技讓稽查工作更精準、更有效率，所有案件從1999系統一進來，就能即時檢索過往所有相關數據。

劉和然表示，這次領獎外也到英國拜會脫煤者聯盟，了解到英國的燃煤電廠一直在退場，在2030年以後改用低碳排放的電廠，即使燃煤真的退場不了就用「CCUS」（Carbon Capture, Utilization and Storage, 二氧化碳捕捉、封存、再利用技術），把排出的碳捕捉下來或封存或是再利用叫CCUS；若不能再利用，至少封存跟捕捉「CCS」，脫煤者聯盟也很關心談台灣對該技術的可能性。