北市環保局招募短期清潔員 明年度744人創歷年新高

歲末年關將近，北市環保局今天預告招募明年度短期清潔人員，人數創歷年新高774人，其中文山區清潔隊最多有153人，明起至12月19日在各區清潔隊受理報名，下旬將電話通知審查結果，盼提供就業機會給失業民眾助安心過好年。

環保局114年度清潔維護業務短期就業人員執行計畫的對象，凡於今年8月12日以前設籍、18歲以上未滿65歲，且符合獨力負擔家計、中高齡、身心障礙、原住民、低收入戶或中低收入戶、長期失業、二度就業婦女、家庭暴力被害人、更生受保護人等身分之一的失業者，皆可報名。

工作期間為明年1月2日至12月31日，工作津貼以實際工作時數給付，每小時190元、每日工作6小時、每月總工作日數以不超過25日為上限，採排班輪休制，無固定休假日。

環保局表示，社會局以工代賑的市民工、環保局的短期清潔人員平時均為協助道路清掃維護、廢棄物回收清理、水溝清疏等改善環境衛生清潔工作，兩者員額總數每年固定約1400多名。

因應市民工申請數量逐年減少，環保局近年招募短期清潔工人數漸增，每年幅度70至100名不等，明年將較今年增加70人至774人，並開放9款報名資格，民眾可依意願選擇一個行政區報名，各區清潔隊明起至12月19日周一至周五上班時間受理現場報名。

環保局表示，後續將採書面資格審查，也因各行政區隊的需求員額不同，若報名人數超過員額數則須抽籤，12月23日及24日將以電話通知審查結果。

環保局說，短期人員員額分配依據各行政區環境清潔需求且考量各區居民特性，文山區為北市文教區且社宅中多有弱勢者需協助，因此明年度分配153人；其他區清潔隊預計進用分別為松山18人、信義77人、大安66人、中山72人、中正77人、大同46人、萬華75人、南港46人、內湖56人、士林48人、北投40人。