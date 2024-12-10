新北耶誕城魔幻巨星演唱會周末登場 交管分流措施出爐

新北歡樂耶誕城魔幻巨星耶誕演唱會本周六、日登場，預期將湧現大量人潮，新北警將採行分階段分流管制，並在活動會場主要通道採行一進一出動線分流，當市民廣場人潮近8成滿，主要入口將採只出不進管制，讓人潮分流至其他出入口以策安全。

新北警指出，本周末耶誕演唱會當日警方將於會場周邊幹道、出入口及主要通道沿線實施交通疏導及管制，並隨時視現場人潮狀況機動調整。另將偕同周邊停車場業者落實「滿場機制」，於停車場滿場時，將管制車輛進場，並禁止排隊等候進場車輛占用道路。