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新北耶誕城魔幻巨星演唱會周末登場 交管分流措施出爐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北警將於會場實施人潮分流。記者黃子騰／翻攝
新北警將於會場實施人潮分流。記者黃子騰／翻攝

新北歡樂耶誕城魔幻巨星耶誕演唱會本周六、日登場，預期將湧現大量人潮，新北警將採行分階段分流管制，並在活動會場主要通道採行一進一出動線分流，當市民廣場人潮近8成滿，主要入口將採只出不進管制，讓人潮分流至其他出入口以策安全。

新北警指出，本周末耶誕演唱會當日警方將於會場周邊幹道、出入口及主要通道沿線實施交通疏導及管制，並隨時視現場人潮狀況機動調整。另將偕同周邊停車場業者落實「滿場機制」，於停車場滿場時，將管制車輛進場，並禁止排隊等候進場車輛占用道路。

新北警也公布交通管制措施，縣民大道往土城方向於每天下午3時至11時禁止左轉新站路，漢生東路口內側第2車道也調整為左轉車道，請用路人提前由漢生東路或至下一路口民權路左轉；考量市民廣場周邊人車潮眾多，市府周圍人行道於每日下午4時至11時禁止騎乘自行車，請改以牽引通行，單車族請配合改走外側車道。另會場周邊新站路及新府路之禁止停車線(黃線)，自上午7時起至下午11時禁止停車，用路人應遵守交管人員指揮引導。

新北市府周圍人行道於每日下午4時至11時禁止騎乘自行車，請改以牽引通行。記者黃子騰／翻攝
新北市府周圍人行道於每日下午4時至11時禁止騎乘自行車，請改以牽引通行。記者黃子騰／翻攝

交通管制 新北 歡樂耶誕城 演唱會 車道

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