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居民不用再抗爭 北市二殯蓋黎元殯葬大樓評估報告出爐

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場，北市府計畫改建為「禮儀大樓」，引發當地居民抗爭。圖／議員曾獻瑩辦公室提供
台北市懷愛館（原二殯）附近黎元停車場，北市府計畫改建為「禮儀大樓」，引發當地居民抗爭。圖／議員曾獻瑩辦公室提供

北市懷愛館（原北市二殯）附近的黎元停車場因市府評估蓋禮儀大樓殯葬專區，引發在地居民抗爭。北市殯葬處最新評估報告出爐，因交通與居民公共設施訴求等，評估結果為難執行，將另擇適當地點評估興建。

殯葬處表示，市府是依北市議會綜合決議辦理黎元停車場改建業者大樓可行性評估，於今年7月29日及9月10日分別辦理業者及民眾場說明會，瞭解業者及在地居民需求與建議，讓可行性評估更為周全。經委託專業廠商進行可行性評估後，考量未來業者大樓興建將造成辛亥路及當地周邊交通壅塞、毗鄰住宅區及居民公共設施訴求等因素，經評估尚難執行。

殯葬處說，經綜合評估，業者大樓雖設有地下停車場因應增加的停車需求，但考量停車格數量無法滿足實際要求，恐導致辛亥路及周邊交通尖峰時刻更加壅塞可能。

另外，社區居民對於公共設施及禮儀業者於大樓內提供豎靈兩者需求有功能及心理上之矛盾，無論是蓋一棟或是將圖書館、區民活動中心等獨立興建，居民都有可能因為過於鄰近殯葬相關行為而影響了圖書館及區民活動中心之使用意願，且一定比例公共設施，會讓業者所需空間不足，無法完全吸納北市業者進駐，爰經評估尚難執行。

考量未來死亡人數持續上升趨勢，為滿足市民治喪需求，殯葬處表示，禮儀服務業者大樓興建仍有其必要性，殯葬處將持續評估其他地點興建可能。

停車場 北市 殯葬處

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