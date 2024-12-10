地面師土地詐騙案頻傳 新北市地政士公會力推雙地政士制度

土地詐騙案件近年愈來愈多，不動產交易關鍵角色的「地政士」若牽涉其中，更是防不慎防。土地詐騙受害者多是「賣方」，不動產交易卻多由「買方」指定地政士，新北市地政士公會力推雙地政士制度，盼賣方也能指定另名地政士，多一層把關阻詐。但訴訟不一定要請律師，法令也未強制規定不動產買賣須要指定地政士，仍待中央進一步討論修法。

影集「地面師」揭露房產詐騙手法，台灣近年也發生多起土地詐騙案，民眾透過地政士把房子拿去抵押，錢卻進到詐團手中，也有民眾因身分證被人詐團騙走後，詐團假冒民眾代理人聲請債務調解，要以房屋抵押還債，1700萬房產險遭過戶。

警方統計，今年度全國與不動產交易有關的詐騙案件約有27件，新北地政公會前兩年統計數字，與不動產交易有關的詐騙也有至少30件左右，且有逐年成長趨勢。

新北市府在改制前創立的「地籍產權異動即時通服務」，只要在地政事務所申請服務後，只要土地登記案件「收件」與「異動完成」，系統會自動發送手機簡訊或電子郵件通知申請人，被通知人還可加入可信任的親屬，案件全國推動後，光新北市今年度申請案就暴增3萬4437件，超越過去14年申請量總和2萬8158件，除了地方政府大力推動，也顯示民眾警覺性愈來愈高。

但防土地詐騙要靠民眾自主意識，新北市議員林國春就在議會質詢時指出，除了靠民眾自行申請，難道地方政府與中央，不能積極主動一點？

新北市地政士公會理事長陳錦麟指出，地政士在買賣案件，主要負責契約簽訂內容確認、文件審核等工作，過去地政士多由買方指定，房仲的經手案則多為合作的地政士，賣方往往成為任人宰割的羔羊。雙地政士制度，買賣雙方都能各自指定信任的地政士，在雙重防護與把關下，讓土地詐騙案件成功機率大幅度降低。

不過陳錦麟坦言，由於法令未強制不動產買賣一定要指定地政士，一般買賣件服務費2、3萬元，若是雙地政士費用可能會再增加1到2萬元，多出來的費用民眾能否接受，還是顧慮。目前中央地政司對於個人送案正研擬相關辦法，但雙地政士仍要持續努力。

新北市地政局長汪禮國表示，現今詐騙集團橫行，民眾不動產的保護更顯重要，新北市除大力推動「地籍異動即時通」、「二類謄本住址隱匿」申辦，為打擊詐騙集團，市府全力支持雙地政士制度。

汪禮國說，過程中也跟公會溝通，希望在不增加買賣雙方負擔下保障加倍，當買賣雙方都有各自信任的地政士，協助把關所有交易、登記等相關過程，才能降低遭詐的風險，但因雙地政士制度涉及全國地政制度的修訂，建議中央檢討法規，目前地方政府只能加強宣導，並無強制力。

新北市地政局表示，市府也強化與新北市地政士公會、不動產開發商業同業公會等公會協力合作，推廣民眾於申請土地登記或買賣簽約時，一併申辦即時通服務，提升即時通覆蓋率，盼能及時為民眾守住一輩子的心血。