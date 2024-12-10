公車離站即左轉恐影響市民安全 北市府彙整檢討

議員指出，台北市區部分公車路線，未考慮法規設停靠站，導致公車離站後須立即左轉，影響市民安全。北市公運處今天表示，已通知公車業者彙整駕駛意見，以利個案檢討。

新黨台北市議員侯漢廷透過質詢資料指出，公車司機陳情提到停靠捷運劍潭站後，左轉進中山北路，按照核定路線行駛，只能連續切換車道，近期此路段將實施科技執法，恐不慎觸法挨罰。

侯漢廷說，檢視台北市公車路線發現設站皆未考慮交通法規，如中正路士林國中往文林路方向、開封街台北郵局等站位，都有公車離站後須立即左轉狀況，且現有核定路線及站位，未考量公車行駛適法及安全性。

此外，網路常見民眾上傳公車硬切至路中央的影片，相關狀況恐讓公車危險行駛，並影響市民對公車服務的期待，及降低民眾願意擔任公車駕駛的意願。

他指出，台北市公共運輸處應清查公車路線及站位，如立即調整距離轉彎路口過近，像是停靠在台北捷運劍潭站位後須左轉的公車包含218、310，建議調整停靠站位，並持續宣導車輛禮讓公車優先通行。

北市公運處回應，公車站位位置均邀集業者、當地里長及警方到場會勘，並視當地道路條件且考量既有乘車民眾權益後研商設置，公車業者也會提出駕駛反映，都有保持即時暢通管道。

公運處表示，近期公車業者提出個案檢討已有調整，如公車站位取消左轉路線停靠（棕13、207路）、公車行駛動線調整（606路、南軟通勤專車北投線），公車站位調整有三民國中、三民國小、捷運劍潭站等。

公運處指出，針對停靠站位離轉彎路口過近，實務須參採公車駕駛實際操作經驗，已函文通知客運業者彙整並提出駕駛意見，以利後續個案檢討。