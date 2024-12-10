捷運南北環估明年1月動工 里長憂：不只影響交通

捷運環狀線南北環3區段標陸續於12月初完成決標，捷運局表示，簽約後最快可於民國114年第一季開工，預計民國120年6月完工。不過，北環、南環段沿線的里長坦言，需要盡早與里民溝通，並完成詳盡的交通維持計畫。

捷運局表示，南北環全線長20.66公里，共設18座地下車站，而最後一哩路的士林區的CF690A，故宮、大直地區的CF690B與文山區的CF670等3工程標，經過行政院核定南北環修正計畫後，順利於12月3日、9日決標，屆時能與淡水信義站的士林、文湖線劍南站及松山新店的大坪林站轉乘。

捷運局說明，北環段共計6個土建區段標，其中4個區段標均已順利開工，CF690A標因為配合地下箱涵交通改道預計達14次，加上士林站為舊市區路幅狹小，與淡水信義線高架段交會處施工上有淨空的挑戰。士林到劍南路的CF690B標則因故宮附近地質堅硬，且需穿越文間山的斷層，施工困難度高。

至於南環段共有2個區段標，其中政大至動物園站間的CF670A標已於民國112年動工，而位於木柵－新店的CF670則因地處木柵路，其路幅狹窄，且鄰近民房，再加上地下箱涵影響施工等原因，工程同樣充滿挑戰。

施工的挑戰之外，鄰里的交通同樣受考驗，北環段士林的葫蘆里長許振禮表示，主要幹道的中正路上，已有北環段社子站Y24開始施作，造成百齡橋、士林捷運站非常壅塞，更別說周六士林夜市對面的基河路更是寸步難行。

許振禮理解交通設施需要施作且北環段也是期盼多年，但是沒有完善交通配套下，衝擊到民生交通，甚至影響到好不容易人潮回流的士林夜市生意，希望在明年一月動工前，捷運局能有完善交維計畫。

另外，南環段、文山區華興里長陳峙穎也說，勢必是會有嚴重交通黑暗期，特別是考試院周遭，之前就曾爭取到試院路4巷臨時拓寬，以及Y4站周遭有三所小學、一所大學等瓶頸路口都要有所設置。