母女遭詐報案被譏諷 侯友宜籲警：一句話一個眼神都能帶來安慰　

台北市一對母女遭詐1200萬，報案時卻遭警察嘲諷「怎麼還沒死」，母女事後輕生。新北市長侯友宜上午參加治安會報時指出，政府雖全力打詐但詐騙仍持續上升，造成自殺甚至家庭破碎，因此警察處理時要有同理心，站在被害者立場多幫他們想一想。

新北市警局今天上午舉行12月份治安會報，會中先表揚公共安全聯合稽查工作績優人員，市長侯友宜肯定各單位同仁跨域整合團隊清除「治安汙染源」，展現市府貫徹公權力之決心及違法零容忍之態度。

市長侯友宜表示，依托咪酯毒品在新北市政府建議下，行政院公告由第三級毒品改列為第二級毒品，新北警今年1至11月已查獲835件892人，查扣依托咪酯煙彈4162顆，並破獲毒品分裝場37處。侯友宜指示在校園內要不斷宣導，社區內也要不斷加強防範毒品，並就電子菸的供應源頭加強查處，這是現階段打擊依托咪酯毒品最主要的工作。

侯友宜指出目前詐騙依然猖獗，11月份全國詐騙損失金額126億，比10月份120億明顯上升，尤其以投資詐騙、假借公文書詐騙及近期周杰倫演唱會門票詐騙，顯示政府做的仍不夠，因此中央在源頭管制上更要加把勁。

侯友宜表示，最近也看到因詐騙造成被害人自殺及家庭破碎，一輩子的積蓄因為詐欺被騙一空，這樣的事情看了讓人心痛。因此打詐力道一定要不斷強化，而在警察偵辦詐騙過程中，要站在被害人立場多替他們想一想，同理心偵辦刑案是非常重要的，一句話、一個動作、一個眼神，對被害者的關懷都可以增加辦案時的凝聚力，也可以讓被害者心理得到更多的安慰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980