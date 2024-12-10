三重鴨鴨公園「花繪三重奏」 10萬盆花海與光雕14日登場

新北鴨鴨公園每年有不同風貌，今年以「花繪三重奏」為主題，大小鴨鴨盛裝打扮，穿上孔雀草、一串紅、火焰雞冠、矮牽牛等十多種花卉，超過10萬盆草花編織新裝，本月14日登場，在河濱自然景致襯托下，在花語和美景中迎接2025年到來。

新北市高灘處處長黃裕斌表示，每年鴨鴨公園都以不同風貌和大家見面，今年以「花繪三重奏」為主題，大小鴨鴨盛裝打扮，穿上孔雀草、一串紅、火焰雞冠、矮牽牛等十多種花卉，超過10萬盆草花編織新裝，打造立體而鮮活的超萌鴨；繽紛的花彩如彩筆般渲染，在河濱環境的襯托下，猶如一幅美麗詩篇。夜間則佈設蝴蝶、蘆葦、葉子等特色燈具，燈光散發柔和的光芒，與花海交織成夢幻氛圍，呈現自然與創意交織的城市交響曲，為冬夜增添詩意與魔幻氣息。

「花繪三重奏」白天是花海，夜晚是光雕，與鴨鴨公園地景特色相互搭配，展現三重之美。展期自12月14日至明年1月12日，光雕點燈時間從下午5時30分開始。

新北市民林小姐表示，每到冬季都會帶小朋友來鴨鴨公園看地景藝術及遊戲場放電，這幾天看到公園開始布展，很期待看到花朵盛開的景象；吳先生則是期待跟三五好友晚上到景觀臺觀賞光雕秀，漫步河濱體驗與白天不一樣的氛圍。

前往三重區鴨鴨公園交通資訊，可從堤內市區中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，即可到看到堤外的「鴨鴨公園」。從三重區環河南路（近堤防側）→經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園（忠孝碼頭）→往上游方向（新莊、板橋）上行約1.3公里（中興橋旁），即可到達鴨鴨公園。