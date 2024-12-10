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淡北道路施工管線遷移 淡水民權路11日起車道調整

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為配合台電進行淡北道路工區範圍高壓電纜遷移及埋設作業，新北市政府將於明起調整淡水民權路（中油竹圍站附近）車道施工，工期約180天。圖／新北工務局提供
為配合台電進行淡北道路工區範圍高壓電纜遷移及埋設作業，新北市政府將於明起調整淡水民權路（中油竹圍站附近）車道施工，工期約180天。圖／新北工務局提供

連結新北淡水及台北北投的淡北道路正施工中，新北工務局表示，為配合台電高壓電纜遷移及埋設作業，明起調整淡水民權路（中油竹圍站附近）車道施工，工期約180天，期間日間仍維持雙向三線道通行，僅於夜間縮減淡水往台北方向中外側兩車道，以小範圍分區段施工。

新工處長簡必琦說明，12月11日起淡水民權路將調整車道標線，開挖最內側車道及中央分隔島人孔遷移管線，施工期間將維持雙向三線道通行，工期約30天；接著預計明年1月10日起，每天夜間10時至隔日清晨6時，封閉民權路往台北方向中外側車道進行路側管線埋設，採分階段施工至清晨恢復通行，以降低對交通影響。

工務局表示，淡北道路全長5.45公里，完工後可紓解台2線竹圍-紅樹林路廊交通瓶頸，與淡江大橋、淡海輕軌二期是淡水「交通三箭」之一，預計2029年完工通車。

工務局指出，淡北道路今年2月開工後，三大工區同步展開施作，目前已完成跨捷運施工鋼便橋及部分橋墩基礎，主線高架橋於竹圍加油站後方跨越捷運軌道至民權路後，將利用中央分隔帶施作橋墩，因台電既有高壓電纜與橋墩位置衝突，需辦理管線遷移作業，提醒用路人行經工區時減速慢行，配合現場指揮人員引導行駛，注意安全。

新北 淡水 車道

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