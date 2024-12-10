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狼師曾任職德育幼園 家長連署保障孩童受教權

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市民生社區某教保中心日前爆發狼師案，教育局正調查是否有其他受害者。該名狼師曾在同為德育經營的非營利幼兒園工作，該園有家長發起連署，盼若解散或換經營團隊，配套要做好，別影響孩童就讀權益，目前連署逾200人。

教育局回應，該幼兒園正做行政調查，月中將提送教保相關人員違法事件認定委員會審認，若查證屬實有隱匿將依法裁罰，若有嚴重影響幼兒權益也將送非營利幼兒園審議會審議，並與德育護理健康學院終止契約。

對於部分家長訴求留任園內教師，教育局表示，重新甄選營運法人須經審議會決議，園內其他未涉及不法教師，將研議優先聘用，確保師生權益。

陳姓教保員涉嫌不當對待及猥褻孩童已遭起訴，目前羈押中。陳男服務的教保中心將與德育解約，同為德育經營的另一家非營利幼兒園有家長擔心，會不會也要面臨解散重找新園所。

「要排進公立或非營利幼兒園非常不容易，尤其學期中插班更困難」，周姓家長說，發生這類事件家長深感遺憾，也認同要嚴懲加害人，也擔心衝擊受教權益。

這名家長說，她的孩子從小小班開始讀，園內有很多老師、教保員非常認真，若真的直接解散或換經營團隊，對其他認真的老師不公平，園所有200多名幼童要安置，問題相當棘手。

幼兒園 教育局 狼師

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