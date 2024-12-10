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拚夜市經濟 學者籲整體規畫輔導合法

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

夜市是庶民文化一環，隨時代演進面臨許多生存挑戰及監督。學者建議地方政府對夜市管理要有整體規畫，輔導走向合法化，才能讓夜市永續經營。新北市場處直言，管理夜市最大問題是整合攤商意見。

各縣市有不少人氣歷久不衰的夜市，也陸續有新夜市加入戰場，卻草草收場。新莊區思源夜市6月29日風光開張，才過3個月就陣亡，因夜市攤商同質性高、新鮮感消退，土地及法規因素也是能否長遠經營的考驗。民眾對夜市造成的交通混亂、噪音頗有微詞，近年台北師大夜市、中山商圈變陷入檢舉危機，如今新北也同樣情況，夜市經營更顯困難。

民眾說，有些夜市較無特色，若充斥連鎖店家就不想再去。附近居民對夜市愛又恨，採買方便卻對交通環境髒亂反感，最怕影響安寧。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，過去夜市多是流動攤販性質，隨著社會環境變遷，夜市管理要與時俱進，公部門要有相對應策略輔導業者，棒子、蘿蔔兼具。

新北市場處長李長奎說，今年6月企業家黃仁勳來台帶動夜市經濟，也讓新北思考全面整合19處夜市特色做網路宣傳，將夜市納入每年舉辦的「新北好市節」，透過夜市美食來行銷城市。

夜市 攤商

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