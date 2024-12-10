新北列管19夜市 僅5處獲營業許可

新北有19處列管夜市，只有5處取得營業許可，營業逾40年的鶯歌南雅路夜市遲未申請營業許可，常被檢舉影響交通等，不少知名老攤出走，地方和攤商盼市府協助輔導，市長侯友宜日前在議會表態，表示正協助朝合法商圈方向推動。

新北有取得營業許可的5處夜市包含板橋湳雅觀光夜市及新興夜市、永和樂華觀光夜市、鶯歌龍鳳夜市，及公有汐止觀光夜市。市場處長李長奎直言，夜市沒營業許可仍可做生意，差別在有申請營業許可對攤商較有保障，避免頻遭檢舉開單，公部門資源也會多照顧有營業許可的夜市。

不少夜市存在已久，卻遲遲沒送件申請營業許可，鶯歌南雅路夜市是其一，近期陷入檢舉風暴，不少攤商出走，里長要求攤商應拿出誠意做好環境清潔，才能共創雙贏。新北市場處表示，南雅路夜市已申請營業許可，原定本周複勘，自治會盼多些時間整合，展延1個月，持續改善拚過關。

鶯歌區南鶯里長李明弘指出，南雅路夜市存在已久，全盛時期100多攤到現今剩30攤左右，居民難免對影響環境不滿而檢舉，自治會也注意到問題，有重啟溝通，逐步形成共識，盼攤商在營業時間、環境清理上自律。

市議員蘇泓欽表示，有攤商陳情之前頻接到檢舉，易造成對立，該夜市存在40多年，在地居民希望夜市能延續，公部門應協助輔導，別讓傳統夜市文化消失。

鶯歌南雅路夜市自治會主委鄭文堂說，最大考驗在整合攤商意見，約一半攤商願配合申請許可。中和民安街夜市未在營業許可名單，自治會陳姓主委說，攤位不多且能配合管理，和鄰居相處和睦，沒有營業許可未造成問題。板橋湳雅夜市自治會主委游清富說，該夜市1987年取得營業許可，重視敦親睦鄰，盡量配合居民作息。

李長奎指出，鶯歌區南雅夜市6月7日成立自治會，8月27日提送申請營業許可，初審後9月2日辦公開閱覽30日，10月30日聯合會勘時，仍有食品衛生安全、油煙及油水分離處理、占用騎樓營業、假日停車空間等問題，自治會要依各機關意見改善完成後再申請複勘，最快明年初第二次會勘。