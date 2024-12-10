對街都更熱 北市民生社區卡關

北市力推大都更時代，民生社區卻因都更難，完成件數掛零。居民陳情，民生社區為中低密度社區，比一般住三容積率225%低，僅200%，加上航高等限制，半世紀老房都更限制重重，盼能放寬容積率，否則發動連署向市長蔣萬安陳情。蔣指示都發局整體檢討。

「一條延壽街隔成了兩個世界」，議員秦慧珠接獲民生社區居民陳情，她說，以延壽街為例，一邊的富泰里因基準容積率低，都更推不動；但隔壁自強里已有都更蓋20層大樓，過去規畫變成現在都市更新障礙，應還給住戶容積率住三225%。

民生社區富泰里長吳學毅說，里內老公寓都已經50多年，屋老舊、常漏水，住戶想都更，卻因為容積率低，僅200%，都市更新誘因不足，建商根本不想整合。

「推不動都市更新，就是基準容積的問題。」三民里長謝翠鈴也嘆，整個延壽街一半在民生社區，另一邊不在民生社區的自強里，已陸續有都更案在蓋。謝盼市府放寬，否則居民都很擔心房子老的安全問題。

富錦里長李煥中說，基準容積不公平，一樓住宅轉商用店面的所有權人不願意，頂樓住戶違建等問題，都導致都市更新難。

都發局副局長陳建華表示，民生社區有4件更新案，包括國防部政治作戰局擔任實施者的公辦都更、台塑建設及東基開發的更新案，另一案為自主更新案。當年民生社區容積率僅200%，是因1969年都市計畫，採美式住宅角度訂定，若要放寬，中低密度社區可能就有所改變。

秦慧珠說，當年規畫有相當多好處與特色，包括10里有25處公園、綠地面積大於10%、人行道退縮等，但房子愈來愈老，甚至有住宅安全問題，當年的優點，變成都更最大障礙。

秦慧珠說，儘管市府擬針對民生社區連棟建築限制鬆綁，一定規模就可更新不需連棟；還有6米以下道路可開雜貨店，8米以下開餐廳，但居民仍最盼望容積率放寬。陳建華說，若居民盼放寬，後續就是循都市計畫程序。

都發局表示，住宅區容積率依該地區都市計畫規定有所不同，非均為225%，後續會依市長指示，通盤檢討評估。