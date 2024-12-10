聽新聞
0:00 / 0:00

周董大巨蛋演唱 東區業績增4成

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北報導

歌手周杰倫首攻台北大巨蛋連唱4場，吸引15萬歌迷朝聖，也帶動商圈及旅宿商機。東區商圈粗估，店家業績至少增4成，周邊信義、大安及松山區旅宿也幾乎滿房，業績成長3成。商圈及旅館業者緊接準備迎接年末的張惠妹熱潮。

「確實看到以往繁榮東區的景象。」光武里長、東區發展協會榮譽理事長韓修和說，人潮帶動商機的效益比想像更好，不管是店家或東區推出的活動，許多歌迷粉絲都響應，「人最多的時候是周五、六、日，受惠店家至少成長4成業績。」

韓修和說，演唱會歌迷不少是來自外地，東區燒烤店和火鍋店預約都擠滿人，可見日後商機無窮。商業處表示，演唱會效益仍在透過問卷分析調查，但大巨蛋去年11月啟用，累計舉辦70場賽事，帶來逾47億經濟效益，其中於東區商圈餐飲及購物消費約4億4900萬元。

演唱會經濟帶來人潮，也引來周遭里長、住戶抱怨，違規停車亂象嚴重，更發現不熄火的保母車，是以往球賽時不曾有過的狀況。「就算驅趕，也只是換個地方違停。」里長呼籲市府面對這個新問題。

興隆里長吉娃斯．吉果說，首日開唱，逸仙路周邊就停滿違停且沒熄火車輛，里民只能承受廢氣和交通打結；新仁里長吳建德也說，市府有交維計畫及應變中心，卻不見成效，大巨蛋炒起來，但不可把生活環境搞亂。

交通局表示，接下來張惠妹演唱會期間，會透過交通疏導，加強取締違停，並研議停車費率調整、外圍停車場轉乘等措施。

大巨蛋能否因演唱會成觀光亮點？中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽認為，東京巨蛋成為觀光景點，是因辦過奧運等大活動，大巨蛋若想變成觀光點，必須是厲害體育賽、文化展演「一檔接一檔，棒棒強棒，就會打出名號」。

寬宏藝術財務長王聖柏說，觀眾反應不錯，大巨蛋能否超越高雄場館，主要看藝人想不想到大巨蛋開唱，但主辦方較在意的是場租，大巨蛋比高雄貴3、4倍以上。

大巨蛋 東區 演唱會

延伸閱讀

郭子乾獨子舞台劇挑大梁撞周董 好友誇：後繼有人

周董4天演唱會 周遭里長怨：私家保母車違停多

山下智久才現身周董演唱會 深夜「被目擊逛夜市」網驚：居然沒認出

陳傑憲開金口對唱周杰倫 3.8萬人心臟爆擊融化了

相關新聞

新北列管19夜市 僅5處獲營業許可

新北有19處列管夜市，只有5處取得營業許可，營業逾40年的鶯歌南雅路夜市遲未申請營業許可，常被檢舉影響交通等，不少知名老...

周董大巨蛋演唱 東區業績增4成

歌手周杰倫首攻台北大巨蛋連唱4場，吸引15萬歌迷朝聖，也帶動商圈及旅宿商機。東區商圈粗估，店家業績至少增4成，周邊信義、...

對街都更熱 北市民生社區卡關

北市力推大都更時代，民生社區卻因都更難，完成件數掛零。居民陳情，民生社區為中低密度社區，比一般住三容積率225%低，僅2...

拚夜市經濟 學者籲整體規畫輔導合法

夜市是庶民文化一環，隨時代演進面臨許多生存挑戰及監督。學者建議地方政府對夜市管理要有整體規畫，輔導走向合法化，才能讓夜市...

狼師曾任職德育幼園 家長連署保障孩童受教權

台北市民生社區某教保中心日前爆發狼師案，教育局正調查是否有其他受害者。該名狼師曾在同為德育經營的非營利幼兒園工作，該園有...

真的會晃！張惠妹大巨蛋嗨唱三天三夜 當地里民：住家微震

歌后張惠妹昨天在周杰倫台北大巨蛋演唱會上嗨唱「三天三夜」，帶領3.8萬人跳起來；當地里長今天表示，有部分里民反映家中出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。