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板橋黃石市場農曆年前開幕遭質疑跳票 新北拚開放一樓給攤商

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北板橋黃石市場BOT案原預計11月底完工，但現仍正在申請使照，室內還沒裝修。本報資料照
新北板橋黃石市場BOT案原預計11月底完工，但現仍正在申請使照，室內還沒裝修。本報資料照

新北板橋黃石市場BOT案原預估11月底完工、年底試營運。民進黨市議員石一佑今說，新北市長侯友宜總質詢承諾拚農曆年前試營運，現在看來要跳票了，要求市府先開放一、二樓，讓攤商先使用過好年。經發局長盛筱蓉說，二樓以上恐怕無法，但會努力讓一樓在農曆年前讓攤商進駐。

黃石市場2021年12月8日開工，興建地下3層、地上9層建物，其中地下1至3層為停車場、1至2層為零售市場、3至5層為特色餐廳、運動休閒等商業設施、6層為市民活動中心、7至9層為旅館。

石一佑說，板橋黃石市場原預定今年底完工使用，因工期延宕，10月總質詢時曾要求市長，至少在農曆年前，把市場一、二樓盡快拚出來使用，讓攤商過個好年，但現已快12月中旬，黃石市場現場狀況完全無法讓攤商進駐。

石說，新市場要4月才開幕，招商也都沒招好，且人潮也不會到黃石中繼市場採買，攤商持續賠本，盼市府能在農曆年前，讓他們進駐到新市場擺攤。盛筱蓉說，預計12月拿到使用執照，通過後再室內裝修，各樓層分別招商，會跟攤商溝通討論並努力拚進度，讓一樓先開幕。

市議員黃淑君則說，黃石市場BOT案當初答應回饋給市府公托、青創空間，最後都消失，反拿來做旅館。

盛筱蓉強調，協商會議公開透明，商業空間是可以做旅館的，青創空間部分已請廠商提出計畫，旅館大廳空間則會辦跟年輕人有關活動與展覽品。

市議員顏蔚慈認為，過年是一年一度生意最好的時間，攤商如錯失商機會很可惜，並詢問經發局如何讓市場更有年味、使庶民經濟蓬勃發展。

盛筱蓉說，每年農曆年前都會發放布置品給市場布置，如市場願意推出優惠也會協助辦理，經發局今年在台北車站辦年貨大街搶攻商機，2天超過90萬元營業額，明年會跟文化局攜手在三重空軍一村辦理有眷村年味的年貨大街，並搭配往返忠孝碼頭跟大稻埕碼頭航班載送旅客。

新北板橋黃石市場BOT室內還沒裝修。圖／石一佑提供
新北板橋黃石市場BOT室內還沒裝修。圖／石一佑提供

侯友宜 攤商 農曆年

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