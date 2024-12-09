擺攤行銷觀光工廠 新北議員批成效不彰：邏輯要檢討

新北市議會今日審查2025年度總預算，民進黨市議員顏蔚慈質疑，經發局明年編列370萬輔導觀光工廠，但成效乏善可陳，批評以擺攤行銷觀光工廠「邏輯需重新檢討思考」。新北經發局長盛筱蓉允諾，會檢討並加強輔導行銷。

新北市現有13家觀光工廠、6家產業文化館，另有5座正在申請使照中。經發局2025年編列370萬輔導推廣。針對既有觀光工廠行銷，盛筱蓉說，今年暑假辦親子輕旅行，報名人數都是額滿，成效不錯。不過顏蔚慈認為，是因預算有限名額也有限，觀光工廠行銷計畫不能只看單一活動，不然每年輔導成效都乏善可陳。

顏蔚慈詢問，三重啤酒頭釀造觀光酒廠，如何對接暑假親子活動？盛筱蓉回應，市府有協助業者在林口三井OUTLET行銷觀光工廠，以及新北歡樂耶誕城市集，歡迎業者出來擺攤。顏指出，成立觀光工廠是希望產業升級，讓工廠有觀光價值，要把旅客帶到觀光工廠，以擺攤行銷觀光工廠「邏輯需重新檢討思考」。

顏認為，如何讓觀光行程可以長久持續，不是只有辦活動擺攤，行銷沒有打到痛點。要求經發局督促同仁到第一線，了解觀光工廠真正需求。盛筱蓉允檢討並加強輔導行銷。

新北經發局說，歷年傳統製造業轉型為觀光工廠或產業文化館後，除可保存產業價值，提升品牌知名度外，營業額平均至少提升20％以上。每年也辦觀光工廠輕旅行行銷，今年以套票及低碳旅遊方式辦理，累計超過5000人次參與，此外也與教育局合作，舉辦觀光工廠見學派對，當天逾4萬人共襄盛舉。明年規畫針對觀光工廠、產業文化館改善廠區輔導措施，盼吸引更多人參觀。