夜市同質性、檢舉潮成挑戰 學者籲整體規畫及政府輔導

不少夜市近年因被檢舉而有眾多攤商退出，新北也有類似情況。有自治會分享，做好最基本環境整潔就能與居民相處融洽；學者則建議夜市要整體規畫，政府也要輔導合法化；新北市場處表示，都有開說明會輔導，最大問題還是整合攤商，近期也透過網路及活動宣傳新北19座夜市，讓更多人認識。

夜市文化是庶民文化一環，但隨時代進步也面臨挑戰，像新莊區思源夜市6月29日風光開張，才過3個月就陣亡，除夜市間同質性高、新鮮感消退等情況，土地及法規因素也成考驗，尤其近年來台北師大夜市、中山商圈深陷「檢舉危機」，如今新北也同樣情況，夜市經營更顯困難。

民眾分享，有些夜市較無特色，當中不少連鎖店家，就不會想再去。夜市附近居民則說，有夜市很方便，但最怕交通及環境髒亂問題，只要攤商願意彼此配合，不至於去檢舉，但仍有少部分居民不滿攤商影響居住安寧。

鶯歌南雅路夜市正在申請營業許可中，自治會主委鄭文堂表示，最大考驗在整合攤商意見，目前僅有一半左右攤商想配合申請許可。中和民安街夜市未在營業許可名單中，不過自治會陳姓主委表示，他們攤位沒有很多，大家也都配合管理，與鄰居相處沒有問題。

板橋湳雅夜市是老字號指標夜市，自治會主委游清富則說，他們民國76年就成立並申請營業許可，攤商要加入也都很自由，但他們都做好「敦親睦鄰」，盡量配合居民作息，做好環境清潔整理，「這些都基本的。」

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰認為，過去很多夜市做一做就收攤，是碰到法規問題或來客數不如預期，也可能是行銷不夠或收費太高等問題，這些都需要想辦法整體規畫與克服，政府部門也可訂定相關法規依照法條來輔導業者，以避免相關法規問題。

新北市場處長李長奎回應，各夜市自治會要與攤商及居民溝通都不容易，不過以長期來看申請營業許可對夜市比較有保障，避免容易遭檢舉開單，很多夜市沒有申請就是卡在意見整合問題，市場處也都會辦說明會，針對有疑慮內容做個別解釋，輔導各夜市合法化。