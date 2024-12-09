綠營立法委員促建新北3公園停車場 交通局啟動規劃
民主進步黨籍立法委員李坤城今天說，希望交通部優先考慮新北市開元、六張及大同公園停車場案，也請新北市政府交通局儘速提報；交通局說，今年會啟動3案規劃並研擬招標文件。
立法院財政委員會到新北三重區考察相關交通建設預算執行情形，交通局表示，28案停車場興建計畫，目前17座停車場完工，總計供6140席汽車停車位，2262席機車停車位；9座施工中，包含興華公園地下停車場、玫瑰立體停車場與信義公園地下停車場預計民國115年完工。
交通局說，正在規劃五華國民小學地下停車場與長福地下停車場，另也爭取7案停車場興建計畫，包含開元公園、永和國小、公八公園、洲子洋公園、明志國小、六張公園與大同公園。
交通局表示，原總經費需求新台幣134億元，中央補助51.58億元，之後由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情缺工缺料，施工環境艱困，為推動計畫，總經費增加到175.33億元，增加經費由市府自籌41.33億元，目前新北停車場作業基金已負債76.6億元，113年須付利息2億元且逐年提升。
李坤城說，前瞻基礎建設計畫有關停車場經費260億元113年6月審議用畢，但地方仍有需求，交通部再編列4年60億元預算，從115年起辦理，這筆預算是全台灣都在爭取，希望交通部優先考慮開元、六張及大同公園停車場案，也請交通局儘速提報。
交通局副局長金肇安說，今年會啟動3案規劃並研擬招標文件，預計114年向交通部申請，持續推動。
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