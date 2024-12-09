淡水馬偕醫院健康促進成果發表 長者秀精彩表演：找回自信活力

淡水馬偕紀念醫院日前舉辦「2024年社區健康促進活動成果發表會」，現場不僅是展現多元活動與精彩表演，當中民權里社區的長者展現的健康活力秀成為全場焦點，這一群平均年齡76歲的長者用汗水與熱情，在今年的健康活力秀競賽勇奪冠軍，藉由這一次的成果發表，展現出長者的自信與活力。

民權里里長江瑟媚表示，這次比賽能夠拿下冠軍相當感動，也感謝馬偕醫院提供機會，在這個舞台上，讓長者享受快樂與成就感。就連84歲的團員張蓮珍也表示，參加活力秀讓他們忘記年齡，每天都充滿健康與快樂，再加上表演所戴的頭飾與道具都是手工製作，透過這些表演，讓長者們找回了活力與自信，感謝馬偕醫院和李老師的細心指導。

這次的成果發表活動，在新興國小舞獅隊與竹圍國小流行舞蹈表演揭開序幕，在地立委洪孟楷、議員鄭宇恩、陳家琪和陳偉杰，都親自出席。其中，健康活力秀競賽成為壓軸亮點，參賽團隊以自製手工頭飾與道具融入文化與創意，充分展現活力與健康。淡水馬偕醫院醫務部主任詹欣隆表示，透過全年性的健康日活動與81個健康服務站，醫院持續推廣高齡友善與健康促進計畫，結合社區力量打造更完善的健康照護網絡。詹欣隆強調，這些活動不僅讓長者擁有展現自我的舞台，也強化社區居民對健康管理的認知與參與感。