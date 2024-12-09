新北市瑞芳區瑞慈宮主委交接 新任主委：持續發揚民俗文化

瑞芳區瑞慈宮管理委員會今(9)日舉行第十屆~第十一屆主任委員交接，新任管理委員、監察委員及廟務員就職宣誓，新主委周樹木表示，將持續發揚地方宗教民俗文化活動及促進地方的和諧繁榮，同時感謝前主任委員廖吉男先生及卸任委員在過去多年來對廟宇事務的熱心付出。

吉時一到，全體委員一起上香祈求媽祖保佑闔境平安，並行三鞠躬最敬禮；然後進行最重要的交接儀式，由原任主委廖吉男將印信轉交給新任主委周樹木，也象徵榮譽與責任轉移，各界來賓均到場觀禮祝賀，場面盛大隆重。

瑞慈宮新任主委周樹木說，感謝前主委廖吉男和委員們過去對於瑞慈宮廟宇事務盡心盡力，接下主委一職後，將持續辦理各項慶典發揚廟務，發揚媽祖信仰力量，相信一定能為社會帶來更多穩定的力量。