快訊

正妹與閨密出國淪豬仔返台 白狼張安樂出手營救？警方這麼說

山下智久個資遭洩漏…松機貴賓室員工PO社群 營運商證實開罰

年金停砍公聽會 李來希痛批國家「亂撒幣」：退休軍公教哀鴻遍野

新北市瑞芳區瑞慈宮主委交接 新任主委：持續發揚民俗文化

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞慈宮主任委員交接，各界來賓均到場觀禮祝賀，場面盛大隆重。圖／觀天下有線電視提供
瑞慈宮主任委員交接，各界來賓均到場觀禮祝賀，場面盛大隆重。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區瑞慈宮管理委員會今(9)日舉行第十屆~第十一屆主任委員交接，新任管理委員、監察委員及廟務員就職宣誓，新主委周樹木表示，將持續發揚地方宗教民俗文化活動及促進地方的和諧繁榮，同時感謝前主任委員廖吉男先生及卸任委員在過去多年來對廟宇事務的熱心付出。

吉時一到，全體委員一起上香祈求媽祖保佑闔境平安，並行三鞠躬最敬禮；然後進行最重要的交接儀式，由原任主委廖吉男將印信轉交給新任主委周樹木，也象徵榮譽與責任轉移，各界來賓均到場觀禮祝賀，場面盛大隆重。

瑞慈宮新任主委周樹木說，感謝前主委廖吉男和委員們過去對於瑞慈宮廟宇事務盡心盡力，接下主委一職後，將持續辦理各項慶典發揚廟務，發揚媽祖信仰力量，相信一定能為社會帶來更多穩定的力量。

主任 媽祖 瑞芳

延伸閱讀

新北19歲替代役墜橋落水 搜救2天1夜撈起冰冷遺體

「中壢媽」遶境鑽轎底街頭狂熱 張善政祈庇佑桃園更好

媽祖說可以！日紳士繪師欲來台辦個展 媽祖廟「擲聖筊」喜獲批准

影／天降橫禍！台62龍潭堵隧道燈軌砸2車 駕駛嚇壞：命大

相關新聞

真的會晃！張惠妹大巨蛋嗨唱三天三夜 當地里民：住家微震

歌后張惠妹昨天在周杰倫台北大巨蛋演唱會上嗨唱「三天三夜」，帶領3.8萬人跳起來；當地里長今天表示，有部分里民反映家中出現...

板橋黃石市場農曆年前開幕遭質疑跳票 新北拚開放一樓給攤商

新北板橋黃石市場BOT案原預估11月底完工、年底試營運。民進黨市議員石一佑今說，新北市長侯友宜總質詢承諾拚農曆年前試營運...

淡水馬偕醫院健康促進成果發表 長者秀精彩表演：找回自信活力

淡水馬偕紀念醫院日前舉辦「2024年社區健康促進活動成果發表會」，現場不僅是展現多元活動與精彩表演，當中民權里社區的長者展現的健康活力秀成為全場焦點，這一群平均年齡76歲的長者用汗水與熱情，在今年的健康活力秀競賽勇奪冠軍，藉由這一次的成果發表，展現出長者的自信與活力。

新北市瑞芳區瑞慈宮主委交接 新任主委：持續發揚民俗文化

瑞芳區瑞慈宮管理委員會今(9)日舉行第十屆~第十一屆主任委員交接，新任管理委員、監察委員及廟務員就職宣誓，新主委周樹木...

打詐、識詐不能停 瑞芳警與企業辦識詐講座

瑞芳警分局持續推動新北市長侯友宜、警察局長廖訓誠的「百工百業領導人識詐宣導」信件，傳遞給轄區內各行各業的領導人，位於瑞芳工業區內的「和光工業股份有限公司」看到信件後，與瑞芳分局派出的「識詐專家」合作，向公司內所屬員工宣導常見的詐騙手法及防範措施，進一步提升民間識詐能力。

新北三芝飄聖誕氣息 公所祈福點燈邀民眾共度溫馨佳節

歡度聖誕節，三芝區公所每年都會舉辦聖誕祈福點燈活動，今年於上週六啟動，在倒數聲中點亮象徵希望與歡樂的聖誕燈飾，開啟溫馨的聖誕氛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。