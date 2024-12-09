打詐、識詐不能停 瑞芳警與企業辦識詐講座

瑞芳警分局持續推動新北市長侯友宜、警察局長廖訓誠的「百工百業領導人識詐宣導」信件，傳遞給轄區內各行各業的領導人，位於瑞芳工業區內的「和光工業股份有限公司」看到信件後，與瑞芳分局派出的「識詐專家」合作，向公司內所屬員工宣導常見的詐騙手法及防範措施，進一步提升民間識詐能力。

瑞芳分局偵查隊將轄內常見詐騙手法做分析，並以「假投資」及「假交友」為詐騙案件較常發生手法，並以真實案例做成「小故事」分享給現場的員工，將詐騙手法一一解析，也成功獲得廠內員工的迴響。

和光工業副總經理廖偉達說，感謝警分局到廠區內為員工上了一場寶貴的課程，尤其現在假投資和假交友方面，是常見的詐騙手法，員工們也透過實際案例分享獲得許多新知，對於打詐、識詐也更有概念。

瑞芳警分局分局長李智源提醒，不要再相信「低本金高報酬和邀請加入投資群組」，假投資詐騙的關鍵字「保證獲利」、「內線明牌」、「穩賺不賠」及「出金繳保證金」等，切勿輕信。

另要特別留意「假交友結合投資詐騙」的手法，此類詐騙常由詐騙者先假裝成為網路上的好友或戀愛對象，以便引誘受害者投入其所謂的「高收益投資計劃」。 民眾如有任何問題盡速撥打165反詐騙專線或110查證，守護自己的財產。