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新北三芝飄聖誕氣息 公所祈福點燈邀民眾共度溫馨佳節

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所聖誕點燈，民眾到燈飾前拍照，紀錄美好的燈節裝飾，也感受聖誕氛圍。圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所聖誕點燈，民眾到燈飾前拍照，紀錄美好的燈節裝飾，也感受聖誕氛圍。圖／紅樹林有線電視提供

歡度聖誕節，三芝區公所每年都會舉辦聖誕祈福點燈活動，今年於上週六啟動，在倒數聲中點亮象徵希望與歡樂的聖誕燈飾，開啟溫馨的聖誕氛圍。特別的是今年的新北燈會燈飾活化運用，變身成為三芝街頭的聖誕之光，三芝區長歡迎民眾一起來三芝祈福，度過溫馨佳節。

三芝區長在點燈儀式上感性致詞指出，歷經風災重創三芝，特別感謝在地鄉親展現堅強韌性，一起攜手與公所重建家園，在歲末這個溫馨點燈的活動中，要與民眾共同來祈福，傳遞聖誕氣氛與正向力量，一起從風災走出，迎向充滿希望的未來。

市議員陳偉杰也表示，三芝歷經風災重創，這次在審年度預算過程中也特別向市長爭取淡水、北海岸及幾個受災嚴重區域的治水與建設重建經費，市長承諾會盡快進行災後復原，此外，也很感謝三芝區公所在歲末舉辦溫暖人心的聖誕點燈活動，希望走出風災的鄉親們都能夠一起感受到被祝福，並且一起來祈福與傳遞幸福。

燈飾點亮後，不少親子來到燈前拍照，要將象徵佳節幸福的聖誕燈光透過照片記錄下來，其中福成公園的「祈福鹿」及「聖誕樹主燈」，經過埔頭里活動中心到中山路停車場前的「隧道燈海」，還有三芝總站公車亭的「三芝美人腿」，民眾可駐足欣賞由今年新北燈會展出的燈飾，搖身一變成為三芝街頭的璀燦聖誕之光，為三芝營造濃厚的節慶氛圍。

新北 燈會 燈飾

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