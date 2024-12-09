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侯鳥來報到…大自然獻上「季節饗宴」 北市公園苦楝、烏臼結實

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
秋天是豐收的季節，許多植物的種籽及果實都在這個時期成熟。圖／取自臺北市政府
秋天是豐收的季節，許多植物的種籽及果實都在這個時期成熟。圖／取自臺北市政府

秋天是豐收的季節，許多植物的種籽及果實都在這個時期成熟，此時台北市公園內的苦楝、烏臼、茄苳結實纍纍，為全年留居臺灣的留鳥住民或自北方遠到的候鳥佳客，提供昆蟲及果實等食物來源，斑斕的樹葉也為公園增添美麗色彩，喜愛賞鳥的民眾可以趁此機會一覽侯鳥姿容。

公園處表示，苦楝是公園內常見的鄉土樹種，翠綠的羽狀複葉此時開始轉黃，成串懸掛在枝梢的橢圓形的果實也逐漸黃熟，昭示著「請君入座」的宴席邀約。葉色依舊蒼翠濃綠的茄苳，數量豐碩的漿果則隱身在茂密的枝葉間，停佇樹下，才赫然發現眾多食客正在大快朵頤。長著綠色球型蒴果的烏臼，堅硬的果皮看似難以入口，但每屆此時，成熟的果實轉為黑色，並自動裂開露出裡面潔白的假種皮(包覆在種子外圍)，無論櫻桃小口的斯氏繡眼，或張大嘴狼吞虎嚥的樹鵲，一概歡迎。若時序再晚一點，有著優美菱型葉的烏臼，將為公園增添斑斕的色彩，鵝黃、橘黃、橙紅、鮮紅等各層次的色彩展現，一點都不輸給溫帶國家的楓紅景觀。

公園處藍舒凢處長表示，公園處各管理所轄下的生態公園，現在都能觀察到季節帶來的的生態景觀變化，包括苦楝、烏臼、茄苳等變色葉植物開始換裝，許多在秋季結實累累的樹種也吸引各種鳥類前來覓食。天氣穩定且相對涼爽的此時，正適合到居家附近的公園走走，親近自然環境、觀察植物的各種變化，尋找在樹梢枝葉間大快朵頤的食客。也請到訪公園的市民朋友，切勿餵食野生動物，因為大自然已經為牠們奉上了季節的饗宴。

聚傳媒

北市 生態公園 賞鳥

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