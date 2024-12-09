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一票難求…周杰倫演唱會落幕 文化局續查黃牛：已收3600多件

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會最終場昨順利落幕。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會最終場昨順利落幕。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會最終場昨順利落幕，由於演唱會非實名制，黃牛案件滿天，接棒的天后張惠妹演唱會也備受關注。文化局表示，目前周杰倫演唱會檢舉收到3600多件黃牛檢舉案，仍在持續確認身份，之後演唱會活動，也會持續與警察局合作查緝。

睽違7年，周杰倫再度回台開專場演唱會，一票難求可想而知，沒搶到票的死忠歌迷，仍死守大巨蛋外，盼有機會搶到一張門票，然而，場內也有前排歌迷觀察到，周遭不是有低頭滑手機，又或聽聞到比原本票價高的金額購票，再度引起黃牛質疑。

文化局表示，有關周傑倫演唱會檢舉案件，收到文化部檢舉黃牛專區已有3600多件，目前收到檢舉案件及各機關移來案件，因涉及民眾權益依據文創法及行政程序法辦理，但是案件數多，陸續依程序進行確認及陳述意見當中。

文化局說，場外求票行為，屬於民眾個人行為，應依場地秩序相關規定辦理。至於緊接著張惠妹演唱會的部分，文化局說，仍會以呼籲民眾勿以身試法、拒當黃牛、拒買黃牛票，並於演唱會現場宣導，同時持續與警察局合作查緝。

周杰倫於台北大巨蛋開唱。本報資料照片
周杰倫於台北大巨蛋開唱。本報資料照片
周杰倫於台北大巨蛋開唱。本報資料照片
周杰倫於台北大巨蛋開唱。本報資料照片

周杰倫 大巨蛋 文化局 演唱會 黃牛

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