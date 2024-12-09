男教保員涉猥褻...曾任職民生社區某幼兒園 家長連署盼保障孩子受教權

民生社區某國防部委託德育經營教保中心日前爆發狼師案，國防部日前表示將與該經營團隊解約，而德育在附近也受北市教育局委託經營另一所非營利幼兒園，陳姓狼師也曾在該園所服務過，教育局近日也在調查是否有受害黑數。該園所也有家長發起連署，盼若要與德育解約配套要做好，不影響孩童就讀權益，目前連署人數已逾200人。

松山區國防部委託德育經營某教保服務中心日前驚爆有教保員涉嫌不當對待及猥褻孩童遭起訴，而涉嫌猥褻的陳姓教保員目前遭羈押，不過該男也曾在附近同為德育經營非營利幼兒園工作過，更讓各界擔心是否有黑數，目前教育局也發問卷調查中。據了解，教育局今天晚上也將在另一所非營利幼兒園舉辦說明會。

不過由於陳男服務教保服務中心目前將與德育解約，另一間非營利幼兒園有家長擔心會不會有面臨解散要重找新園所。「真的要排進公立或非營利幼兒園非常不容易」，幼兒園周姓家長坦言，這所園所規模很大，自己孩子從小小班開始就讀，對於發生這種事也深感遺憾，站在家長立場，絕對認同要嚴懲加害人。

周姓家長表示，她看到目前另一間教保服務中心被解約，30、40學童必須去尋找周邊其他幼兒園所，「學期中要插班是很困難的。」也擔心若自己幼兒園若也面臨原地解散，200多名幼童要安置，勢必會讓家長相當棘手，政府應做好配套措施，保障學生上學的權利。

周姓家長也說，園內還是有很多老師、教保員都非常認真、負責人照顧孩子，很多家長也很放心從小就讓孩子在這所幼兒園讀到進入國小，若真的直接解散對其他認真的老師、家長都很不公平，呼籲政府要將配套措施做好，若真要與德育解約，也應有配套，目前已發起連署，有逾200名家長、曾經校友都簽署連署書。