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產業諮詢會議侯友宜籲企業留才 重視中高齡勞工心理健康
新北市產業發展諮詢委員會、新北工商策進會今召開會議。新北市長侯友宜今表示，新北是AI產業鍊最多的城市，明年要持續強化AI，並全力培養跨領域的人才，他也會大家往外拓展商機，他也盼企業若有很不錯的人才，能留下來就留下來，並將重視中高齡勞工心理健康。
侯友宜說，新北自2019年起成立產業諮詢平台，促進市府與企業、工商協會及學研機構交流，平台反映產業實務需求與挑戰，為市府制定政策提供建議。侯說，新北是全台最多AI產業鍊的城市，上市櫃約有281家，他也請教育局全力培養跨領域人才，讓新北企業生產力、競爭力達到一定程度。
侯表示，台灣畢竟還是科技很先進的國家，他也會大家往外拓展商機；另他也說勞工減少競爭力就會減少，盼企業若有很不錯的人才，能留下來就留下來；而一個時代進步，心理衛生是重點，尤其近期出現職場霸凌，除鼓勵中高齡就業外，長輩也會有工作壓力，因此社區有心衛中心要越早扎根。
經發局長盛筱蓉說，高齡社會所帶來的需求即是新市場契機。明年市府規畫透過4大主軸八項策略，引領AI數位科技與智慧健康產業發展。經發局也補充，因應全球AI浪潮與產業數位化需求，市府在今年初所訂定之雙電力「電動車」與「電競」產業，明年也將持續結合公私資源，助力企業發展新商業模式與就業機會，協助企業朝AI應用與智慧健康產業創新前進。
2026年台灣將邁入超高齡社會，為提早因應。會中勞工局針對「中高齡就業」專題報告，板橋、三重銀髮人才服務據點，提供依法退休或年滿55歲以上，有就業意願銀髮者就業服務，並推動中高齡者職務再設計及壯世代就業補助，因應高齡社會造成的衝擊。
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