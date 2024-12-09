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鶯歌南雅路夜市合法化露曙光 明年初將複勘改善

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
夜市鄰近住宅區，會有遭檢舉噪音、環境髒亂等問題。圖／民眾提供
夜市鄰近住宅區，會有遭檢舉噪音、環境髒亂等問題。圖／民眾提供

新北鶯歌南雅路夜市在地40年多歷史，不過近期屢遭檢舉，造成不少攤商出走，地方說從全盛時期100多攤到現在剩30多攤，也盼敦親睦鄰讓夜市得以保存。新北市場處表示，該夜市正要求依各機關意見改善；南雅夜市自治會也說，正協調攤商改善，預計明年初二次會勘。

鶯歌南雅路夜市近年屢遭檢舉，導致許多知名老店紛紛出走，讓民眾相當憂心，怕地方又少用餐好去處，市長侯友宜在今年中備詢時強調，正朝合法商圈化方式推動，市府會持續輔導。不過隨年底到來，不少民眾擔心，合法化會不會胎死腹中。

鶯歌區南鶯里長李明弘指出，其實南雅路夜市存在已久，從全盛時期100多攤到如今最低30攤左右，這些年來在地居民難免對於影響環境不滿，但攤商及其他非夜市內的居民還是希望能持續。

李明弘表示，過去自治會較無正式運作，如今重啟並有共識，攤商們在營業時間及環境上都有自制，已經正在申請商圈，還是希望最後能共創多贏；他也有跟自治會說，未來合法化應該要敦親睦鄰，包含環境衛生清掃等，讓在地居民感受到改變。

新北市議員蘇泓欽表示，因接到攤商陳情一天到晚被開單而有邀集會勘及質詢，在地居民都希望夜市能得以延續，這不是要幫攤商講話，而是該夜市確實存在40多年，以前沒有相關法規條例規範，不能後來出來的法導致傳統夜市消失，希望市府協助輔導。

南雅夜市自治會主委鄭文堂表示，接下來要第二次會勘，其實過程中很多議員幫忙，目前進度一切順利，也希望盡快可以做完，預計明年初應該可以做第二次會勘。

市場處長李長奎表示， 鶯歌區南雅夜市於6月7日召開自治會成立大會，經市場處同意備查，並於8月27日提送申請營業許可。經初審後於9月2日辦理公開閱覽30日並函送各機關審查並於10月17日辦理各機關審查會議。

李長奎指出，10月30日辦理聯合會勘，經會勘尚有食品衛生安全、油煙及油水分離處理及占用騎樓營業及假日停車空間等問題，因此請自治會於12月8日前依各機關意見改善完成後再進行複勘，但自治會尚在整合攤商，故於12月6日函請展期一個月。

新北鶯歌南雅路夜市在地40年多歷史，不過近期屢遭檢舉，造成不少攤商出走，民眾感嘆。記者李成蔭／攝影
新北鶯歌南雅路夜市在地40年多歷史，不過近期屢遭檢舉，造成不少攤商出走，民眾感嘆。記者李成蔭／攝影

夜市 攤商

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