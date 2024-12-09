周董4天嗨唱...東區業績漲4成 商圈：準備迎接張惠妹

睽違七年，周杰倫再度回台開唱，更是登上首次舉辦演唱會的台北大巨蛋，加成之下4天吸引15萬歌迷朝聖，帶動東區及北市的演唱會經濟。東區商圈粗估，店家業績至少成長4成，店家已準備迎接年末的張惠妹熱潮，北市商業處也同步規畫經濟行銷，擴及到北市各大商圈及夜市。

光武里長、東區發展協會榮譽理事長韓修和說，效益比想像更好，不管是店家主動辦理活動，或者東區本身所推出的活動，都可見許多歌迷粉絲響應，「人最多的時候是周五、六、日，受惠的店家至少成長4成業績。」

韓修和也說，除了歌迷意猶未盡到附近的夜店、餐飲店等續攤，由於周杰倫演唱會中請到不少明星、球星等嘉賓，在看完演唱會後到附近燒烤店用餐，不少粉絲跟著追星，確實看到以往繁榮東區的景象。

韓修和觀察，演唱會的歌迷也不少來自外地、中南部，燒烤店和火鍋店的預約都擠滿人，可見日後商機無窮，目前已著手和市府商討，在年底的天后張惠妹演唱會時，該如何行銷，甚至能夠將效益拓及到北市其他商圈。

北市商業處表示，一連四天演唱會，目前仍在透過問券分析調查瞭解其所帶來經濟效益，不過從2023年11月啟用以來，累計舉辦70場賽事，帶來超過47億經濟效益，其中於東區商圈餐飲及購物消費約4億4900萬元。