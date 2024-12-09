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周董4天演唱會 周遭里長怨：私家保母車違停多

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
逸仙路周邊停滿違停且沒有熄火的車輛。圖／讀者提供
逸仙路周邊停滿違停且沒有熄火的車輛。圖／讀者提供

天王周杰倫連四場台北大巨蛋演唱會順利落幕，整體車流、捷運人潮疏運展現高效率，然而，周遭里長紛紛抱怨，違規停車的現象嚴重，更發現不熄火的保母車，是以往球賽不曾有過的狀況，「就算驅趕也只是換個地方違停，畢竟老闆不知道何時離場。」呼籲市府要面對這個新問題。

國父紀館館所在的興隆里長吉娃斯‧吉果直說，第一天開唱時，就有里民發現逸仙路周邊停滿違停且沒有熄火的車輛，明顯都是保母車要準備隨時待命接送，里民只能承受廢氣和交通打結的環境。

吉娃斯‧吉果批評，大巨蛋雖然作為體育、文化建設的新亮點，但是不能犧牲周邊居民生活，獨厚讓利予遠雄，和承租用演唱單位，市府和警局也要模擬並避免下次發生幹道交通接二連三不斷打結。

大巨蛋旁的新仁里長吳建德同樣也指出，四天演唱會觀察下來，鄰里接道都是違停的保母車，很多都是一些明星或嘉賓前來，也不確定主人哪時候要離場，所以都在附近繞，就算警察驅趕，也頂多換個地方繼續違停。

吳建德說，「這是以前球賽完沒有看過的新狀況，帶來更大公害。」雖然市府也有提出相關交維計畫及應變中心，但周遭里民不見成效，市府跟遠雄把大巨蛋氣氛炒起來，但是不可以把周圍居民的生活環境搗亂。

吳建德坦言，以往球賽一個月頂多幾場，現在光12月的演唱會就有2大藝人且連開4到5天，市府應該要想辦法，里民只能透過自己方式表達聲音。

逸仙路周邊停滿違停且沒有熄火的車輛。圖／讀者提供
逸仙路周邊停滿違停且沒有熄火的車輛。圖／讀者提供

大巨蛋 演唱會 違停

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