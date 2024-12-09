周杰倫首攻蛋開啟大巨蛋經濟 業者曝關鍵就會打響名號
天王周杰倫首功蛋四場演唱會結束，接下來天后張惠妹年底加跨年五場，大巨蛋能否超越高雄，成為台灣最具指標優勢的演唱會場地，成為觀光客必遊亮點，觀光業者認為，如果大巨蛋厲害的展演一檔接一檔，棒棒是強棒，就會在國際打出名號。
娛樂公司則認為，大巨蛋未來能否一檔接一檔，娛樂公司最在乎的還是成本場租，當然藝人本身想攻蛋也是重點，但國際級頂尖團體或藝人都還是交由娛樂公司規畫，若未來大巨蛋首攻蛋新鮮感沒了，場租還是最主要考量。
對於大巨蛋的演唱會經濟，中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽認為，觀光景點與文化展演場地不太一樣，為何東京巨蛋可以是觀光景點，是因為東京巨蛋辦過奧運等指標型大活動，留下歷史地位，未來大巨蛋如果想成為東京巨蛋、北京鳥巢成為觀光點，必須要厲害的體育比賽、文化展演一檔接一檔，「如果一檔接一檔，棒棒是強棒，大巨蛋就會打出名號」。
李奇嶽認為，周杰倫、張惠妹畢竟還是華人圈的天王天后，大巨蛋未來如果可以吸引泰勒絲等國際頂尖藝人到大巨蛋開演唱會，且是頂尖團體藝人一檔接一檔，就能將大巨蛋打出知名度，成為觀光亮點。他舉高雄為例，過去人家說高雄是文化沙漠，但現在之所以闖出名號，就是高雄一年可以辦上百場演唱會，更帶動高雄的旅宿業經濟。
寬宏藝術財務長王聖柏也說，大巨蛋辦完周杰倫演唱會、加上年底張惠妹五場演唱會，目前看觀眾反映都不錯，至於大巨蛋能否變成國際級頂尖場館，目前驗證只有一檔還不多，真正還是要看藝人想不想去大巨蛋開唱，對歌迷來說，場館的設備好不好不會太在意。
儘管大巨蛋有市中心交通地點便捷優勢，不過王聖柏坦言，娛樂公司主辦方比較在意的還是場租，以目前大巨蛋場租看，比高雄場館貴上3、4倍以上，當然主要還是要考量藝人本身是否想去大巨蛋攻蛋，但就主辦方角度，就會比較在意場租，至於市長蔣萬安喊出支持免娛樂稅，他認為這還是杯水車薪，儘管免娛樂稅也僅2％，還是被大巨蛋場租抵銷掉了。
王認為，因大巨蛋是新的場館，比較新鮮、需求會比較高，但接下來兩年，如果藝人大巨蛋攻蛋過了，「下一次還會不會想要站上去，就不知道，可能就會有多一點的場租考量」，大巨蛋場租可能就會要考量市場機制，是否必須要有一些優惠。
至於大巨蛋是否有可能成為國際頂尖藝人歌手亞洲巡迴必唱的頂尖場館？王聖柏說，國際型藝人辦演唱會，都還是透過娛樂公司規畫，就娛樂公司主辦方來說，場租還是主要考量，才會有這麼多娛樂公司，安排國際頂尖團體藝人到高雄去辦演唱會。
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