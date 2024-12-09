周杰倫首攻蛋開啟大巨蛋經濟 業者曝關鍵就會打響名號

天王周杰倫首功蛋四場演唱會結束，接下來天后張惠妹年底加跨年五場，大巨蛋能否超越高雄，成為台灣最具指標優勢的演唱會場地，成為觀光客必遊亮點，觀光業者認為，如果大巨蛋厲害的展演一檔接一檔，棒棒是強棒，就會在國際打出名號。

娛樂公司則認為，大巨蛋未來能否一檔接一檔，娛樂公司最在乎的還是成本場租，當然藝人本身想攻蛋也是重點，但國際級頂尖團體或藝人都還是交由娛樂公司規畫，若未來大巨蛋首攻蛋新鮮感沒了，場租還是最主要考量。

對於大巨蛋的演唱會經濟，中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽認為，觀光景點與文化展演場地不太一樣，為何東京巨蛋可以是觀光景點，是因為東京巨蛋辦過奧運等指標型大活動，留下歷史地位，未來大巨蛋如果想成為東京巨蛋、北京鳥巢成為觀光點，必須要厲害的體育比賽、文化展演一檔接一檔，「如果一檔接一檔，棒棒是強棒，大巨蛋就會打出名號」。

李奇嶽認為，周杰倫、張惠妹畢竟還是華人圈的天王天后，大巨蛋未來如果可以吸引泰勒絲等國際頂尖藝人到大巨蛋開演唱會，且是頂尖團體藝人一檔接一檔，就能將大巨蛋打出知名度，成為觀光亮點。他舉高雄為例，過去人家說高雄是文化沙漠，但現在之所以闖出名號，就是高雄一年可以辦上百場演唱會，更帶動高雄的旅宿業經濟。

寬宏藝術財務長王聖柏也說，大巨蛋辦完周杰倫演唱會、加上年底張惠妹五場演唱會，目前看觀眾反映都不錯，至於大巨蛋能否變成國際級頂尖場館，目前驗證只有一檔還不多，真正還是要看藝人想不想去大巨蛋開唱，對歌迷來說，場館的設備好不好不會太在意。

儘管大巨蛋有市中心交通地點便捷優勢，不過王聖柏坦言，娛樂公司主辦方比較在意的還是場租，以目前大巨蛋場租看，比高雄場館貴上3、4倍以上，當然主要還是要考量藝人本身是否想去大巨蛋攻蛋，但就主辦方角度，就會比較在意場租，至於市長蔣萬安喊出支持免娛樂稅，他認為這還是杯水車薪，儘管免娛樂稅也僅2％，還是被大巨蛋場租抵銷掉了。

王認為，因大巨蛋是新的場館，比較新鮮、需求會比較高，但接下來兩年，如果藝人大巨蛋攻蛋過了，「下一次還會不會想要站上去，就不知道，可能就會有多一點的場租考量」，大巨蛋場租可能就會要考量市場機制，是否必須要有一些優惠。