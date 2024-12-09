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通勤族留意！936A、937A及966A公車試辦不停靠「高公局站」

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
936A快速公車不停靠高公局站。圖／新北市交通局提供
936A快速公車不停靠高公局站。圖／新北市交通局提供

往返新北林口－台北的936A、937A、966A快速公車將自本月23日起試辦於林口端載客後不停靠「高公局站」，以更快速直達台北市，也讓在「高公局站」搭乘936、937及966主線公車的乘客有較多座位可坐。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，近期林口通勤民眾反映早上林口往台北市的快速公車上了高速公路後，須下匝道停靠「高公局站」，因而車多更加擁擠，行進速度緩慢，影響各班次行車時間均大幅增加，且公車到站時空位不多。

林詩欽說，經各路線公車載客數據分析，發現每日上午尖峰抵達「高公局站」常是滿載，但無明顯固定客滿的班次；為平衡主線、A線班次民眾乘車需求及增加當班公車的空位數，交通局協調公車業者規劃936A、937A及966A線公車自本月23日起於林口端載客後不停靠「高公局站」直達台北市。

交通局指出，預期調整後，快速公車更有效率運作，可增加在「高公局站」搭乘主線公車乘客的座位數；三重、大都會客運將提前於車廂內、站位及網頁公告，試辦期間於車頭LED清楚標示，以利乘客辨識。

937A快速公車試辦不停靠高公局站。圖／新北市交通局提供
937A快速公車試辦不停靠高公局站。圖／新北市交通局提供

公車 高公局

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