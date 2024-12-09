動物之家「辛巴」學習社會化 逆轉大型犬、成犬雙劣勢找到新家

一隻名為「辛巴」大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是大型成犬，認養機率低，在訓練師調教下，「辛巴」學習社會化，變得溫馴親人，吸引喜歡飼養大型犬的夫妻，給牠幸福的家。

公犬「辛巴」是半年前被送進動物之家，個性不善與人互動，為讓牠更適應人類生活，動物之家安排專業訓犬師及志工進行密集訓練，透過愛心和耐心陪伴，辛巴逐漸變得溫馴且親人，能順利地與人建立良好關係，還學會一些簡單指令，社會化且親人。動物之家積極尋找合適的收養家庭，吸引喜愛大型犬的夫妻，給牠一個幸福的家。

新北8所動物之家都有訓犬師訓練動物，五股動物之家訓犬師謝明憲說，辛巴原本不適合認養，其個性容易暴衝，不擅與人及其他狗狗互動，但經過長期的訓練下，牠漸漸地開始變得穩定，應該原本是一隻很友善的狗，只是缺乏訓練，所幸所方及志工照顧，讓牠漸漸地喜歡與人及動物親近。辛巴溫柔個性，也人直呼可愛。

認養過程中，認養人與辛巴進行幾次互動，發現辛巴對人相當友善，喜歡被人撫摸。這對夫妻對「辛巴」的溫馴和聰明都留下深刻印象，相當投緣，他們決定認養辛巴，帶牠回到充滿愛的新家。