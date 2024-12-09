快訊

台中9輛四方電巴暗夜起火燒剩骨架 火調出爐：電池過度放電

第3胎生父成謎…張柏芝被爆偷生第4胎 神隱1年曝蹤跡

川普稱上周曾與習近平「溝通」 要求協助俄烏實現和平、未談台灣

動物之家「辛巴」學習社會化 逆轉大型犬、成犬雙劣勢找到新家

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
一隻名為「辛巴」大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是體型大的成犬，被認養機率低，在訓練師調教下，「辛巴」學習社會化，變得溫馴親人。圖／新北市動保處提供
一隻名為「辛巴」大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是體型大的成犬，被認養機率低，在訓練師調教下，「辛巴」學習社會化，變得溫馴親人。圖／新北市動保處提供

一隻名為「辛巴」大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是大型成犬，認養機率低，在訓練師調教下，「辛巴」學習社會化，變得溫馴親人，吸引喜歡飼養大型犬的夫妻，給牠幸福的家。

公犬「辛巴」是半年前被送進動物之家，個性不善與人互動，為讓牠更適應人類生活，動物之家安排專業訓犬師及志工進行密集訓練，透過愛心和耐心陪伴，辛巴逐漸變得溫馴且親人，能順利地與人建立良好關係，還學會一些簡單指令，社會化且親人。動物之家積極尋找合適的收養家庭，吸引喜愛大型犬的夫妻，給牠一個幸福的家。

新北8所動物之家都有訓犬師訓練動物，五股動物之家訓犬師謝明憲說，辛巴原本不適合認養，其個性容易暴衝，不擅與人及其他狗狗互動，但經過長期的訓練下，牠漸漸地開始變得穩定，應該原本是一隻很友善的狗，只是缺乏訓練，所幸所方及志工照顧，讓牠漸漸地喜歡與人及動物親近。辛巴溫柔個性，也人直呼可愛。

認養過程中，認養人與辛巴進行幾次互動，發現辛巴對人相當友善，喜歡被人撫摸。這對夫妻對「辛巴」的溫馴和聰明都留下深刻印象，相當投緣，他們決定認養辛巴，帶牠回到充滿愛的新家。

訓犬師謝明憲表示，大型犬雖然不易獲認養，每一隻動物都有改變的機會，只要給牠足夠的訓練，也能成為家庭好夥伴。新北市動保處說明，年底前認養動物之家犬隻，將能獲得飼料、寵物用品等寵福包。

一隻名為「辛巴」大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是體型大的成犬，被認養機率低，在訓練師調教下，「辛巴」學習社會化，變得溫馴親人。圖／新北市動保處提供
一隻名為「辛巴」大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是體型大的成犬，被認養機率低，在訓練師調教下，「辛巴」學習社會化，變得溫馴親人。圖／新北市動保處提供
一隻名為「辛巴」大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是體型大的成犬，被認養機率低，在訓練師調教下，「辛巴」學習社會化，變得溫馴親人。圖／新北市動保處提供
一隻名為「辛巴」大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是體型大的成犬，被認養機率低，在訓練師調教下，「辛巴」學習社會化，變得溫馴親人。圖／新北市動保處提供
一隻名為「辛巴」大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是體型大的成犬，被視為認養率低，但在訓練師調教下，「辛巴」學習社會化，變得溫馴親人。圖／新北市動保處提供
一隻名為「辛巴」大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是體型大的成犬，被視為認養率低，但在訓練師調教下，「辛巴」學習社會化，變得溫馴親人。圖／新北市動保處提供

動物之家 認養

延伸閱讀

竹縣咬死人比特犬「尖石」出籠 正找尋合適代養處所終養

狗肉車內關1隻瓦斯桶拉拉 對到眼發現「神似自家愛犬」她拚盡全力也要救

木法沙、刀疤竟不是親兄弟？「獅子王」前傳揭血緣秘密

屏東動物之家12月15日耶誕野餐 邀飼主攜毛孩同樂

相關新聞

延壽街兩個世界 民生社區嘆：基礎容積全台最低都更掛零

北市民生社區都更案至今掛零，居民陳情當年民生社區為中低密度社區，住三容積率僅200％，比其他住三225%低，更有航高等限...

銀新未來城卡關4年 內政部專案小組初達共識

新北市府自2020年推動的三重銀髮宅「銀新未來城」BOT案，卡關4年，仍在內政部都委會審議。今年12月3日內政部專案小組...

通勤族留意！936A、937A及966A公車試辦不停靠「高公局站」

往返新北林口－台北的936A、937A、966A快速公車將自本月23日起試辦於林口端載客後不停靠「高公局站」，以更快速直...

動物之家「辛巴」學習社會化 逆轉大型犬、成犬雙劣勢找到新家

一隻名為「辛巴」大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是大型成犬，認養機率低，在訓練師調教下，「辛巴」學習社...

人行道更新須49年？ 蔣萬安要求縮短

台北市人行道破損、路樹竄根導致路人跌傷事件層出不窮，民眾1999通報人行道破損，今年至10月累計2萬5千件。儘管北市今年...

製茶3年 坪林31歲青農奪茶王

新北市長侯友宜昨出席包種茶比賽頒獎，頒匾額給今年特等獎得主鐘御瑋，鐘年僅31歲，與父親共營製茶廠已二度獲特等獎。他說，製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。