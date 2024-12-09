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神秘的財神內壇鸞文大公開 武德宮攜手學界發行新書

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港武德宮結合學界發行新書，公開神祕的內壇鸞文，一窺財神宗教信仰堂奧。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮結合學界發行新書，公開神祕的內壇鸞文，一窺財神宗教信仰堂奧。記者蔡維斌／翻攝

宗教扶鸞、問事總是充滿濃濃神秘色彩引人好奇，為引領國人以正面信仰理念看待宗教的靈祕世界，雲林縣北港武德宮攜手政治大學華人宗教研究中心，開辦財神信仰學術論壇並發表新書「靈秘之內壇鸞文彙編」，將內壇鸞文大公開。

武德宮日前舉辦學術論壇，中央研究院士李豐楙、法國高等研究學院宗教研究所教授高萬桑（Vincent Goossaert）、政大華人宗教研究中心林振源、政大華人文化元宇宙研究中心陳志銘、南華大學校長高俊雄等人探討「警世與預示—乩手的神道之教」，高萬桑主講「明代以來扶鸞與人神社會性」等議題。

與會學者並以「扶鸞與AI」、「武德文史與文資」、「扶鸞、科儀、元宇宙」、「財神信仰與武德鸞文」4大主題發表11篇論文。武德宮主委林安樂並以個人在扶鸞濟世中「唱生」的親身見聞，櫻花集團總裁張宗璽也分享40年來如何在武財公鸞文指引，企業多次化險為夷、安度危機的歷程。

林安樂今天指出，為讓國人對宗教信仰與扶鸞之間的關係有更深入了解，武德宮繼去年政治大學華人宗教研究中心合作發行「靈祕」一書，今年再度由李豐楙、林振源主編的新書「靈秘之內壇鸞文彙編」。

林安樂說，「內壇」是武德宮不對外公開的密壇，由廟方開山主事陳茂霖醫師於1981年間設立，作為重大宮務確認的機制，透過不同乩手的神示比對結果無誤後執行，1997年曾停筆中斷，直至2013年重新啟動。

他說，內壇主要處理急難、病苦與重大宮務指示，僅限主事參與，並採用完整記錄和電子化建檔，經多年調整，目前每逢農曆9日開壇，運作規範有序。內壇鸞文迄今累積數百篇，內容涵蓋道法、佛法、宇宙生成、輪迴因果、宮務時局及濟世救難等，彌足珍貴。

林安樂表示，「靈秘之內壇鸞文彙編」不僅記錄武財公的中心思想與慈悲志願，也讓眾信得以窺見財神信仰的堂奧，詳情洽詢武德宮網頁。

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