延壽街兩個世界 民生社區嘆：基礎容積全台最低都更掛零

北市民生社區都更案至今掛零，居民陳情當年民生社區為中低密度社區，住三容積率僅200％，比其他住三225%低，更有航高等限制，儘管綠地多，但半世紀的房子老了，居民盼都更卻受重重限制卡住，盼市府放寬否則發動連署向市長蔣萬安陳情。

「對街延壽街另一個里的容積率225％，已經有都更建案蓋到20幾層大樓...」，民生社區富泰里長吳學毅說，現在他里內的老公寓都已50多年，居民住家老舊、還常漏水，但住戶想都更，卻因住三容積率僅有200%，根本推不動，里民盼至少放寬容積率至225％，這樣居民的改建機會才可能比較高。

「推不動都市更新，就是基準容積率的問題」，三民里長謝翠鈴也嘆，整個延壽街一半在民生社區，另一邊自強里住三容積率225%，現在那邊已經陸續有都更案推動，盼市府放寬，否則居民都很擔心房子老的安全問題。

北市議員秦慧珠說，台北市民生社區，當年是全台灣第一個以鄰里為單元規畫的中低密度社宅社區，住宅容積率僅200%，全中華民國最低，當然當年規畫也有相當多好處與特色，包括10里有25處公園、綠地面積大於10%、人行道退縮、多路樹等，不過當年的優點，隨著房子老了，卻變成都市更新的最大障礙，居民因房子老盼改建，卻因容積率等相關全台最嚴格規範，導致都市更新推不動。

秦慧珠說，當年民生社區在民國58年開始規畫時，住三容積率僅200%，至今56年過去，現還是僅200%；除了容積率低外，民生社區房子還有「連棟管制」，居民遇到的問題是，一旦要都市更新，連棟管制變成必須一整個推動；第二，當年民生社區有更嚴格的8米以下巷弄不能開店，6米以下連小雜貨店不能開的管制，還有航高限制等。

「一條延壽街隔成了兩個世界」，秦慧珠也舉延壽街為例，，富泰里無法都市更新，但隔壁的自強里都更蓋了20層樓大樓，過去的規畫變成都市更新障礙，居民揚言要發動全民生社區連署，向蔣萬安陳情，還給容積率住三225%，對此，北市府表示，會來整體檢討評估。