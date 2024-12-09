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銀新未來城卡關4年 內政部專案小組初達共識

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北三重區「銀新未來城」2020年提報內政部審議，12月初第5次專案小組終於初獲共識。圖／新北市衛生局提供
新北三重區「銀新未來城」2020年提報內政部審議，12月初第5次專案小組終於初獲共識。圖／新北市衛生局提供

新北市府自2020年推動的三重銀髮宅「銀新未來城」BOT案，卡關4年，仍在內政部都委會審議。今年12月3日內政部專案小組已達成共識，將送大會排審。藍綠議員都說，不能再拖了，超高齡社會的挑戰已近在眼前，應加快與中央溝通進程。

銀新未來城位於三重碧華國中舊址，打造銀髮住宅，並包含托老、托幼、運動中心、長照中心、全齡友善住宅及托育設施的綜合園區，預計提供至少500戶全齡友善附服務住宅，滿足新北市日益增加的長照需求。

市府2020年10月報中央審議，2021年開過3次專案小組會議，內政部屢以公益性不足要求補充，直至今年9月才開第4次小組會議，市長侯友宜在10月底總質詢時忍不住抱怨，中央要求銀新未來城有更多公益回饋，他都全力配合，只要中央趕快核定，「哪有一個會議隔2年才開1次會？」國土署為此發新聞稿，指依規定審議未延宕。

如今銀新未來城案子終於露曙光，新北城鄉局指出，12月3日開第5次專案小組，針對公益性初獲共識，市府將依會議紀錄修正書圖，再送大會審議。

國民黨新北市議員王威元說，之前因選舉政治因素，很多案子在中央卡關，如今選舉已過，呼籲中央施政不分藍綠加緊腳步，讓明年能順利動工，尤其三重區65歲以上長者已占19.2%，預估2年內將突破20%，是聯合國認定的超高齡社會，盼能以三重做示範點，能普及到其他都會區。

民進黨市議員陳啟能建議，市府應考慮自籌推動，而非執意採BOT模式，才能管控營利行為，陳也說，財劃法正在立院審議，新北若多分得600多億統籌分配稅款，市府可拿出20多億蓋銀新未來城，加快推動腳步。

三重 公益

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