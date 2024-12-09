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學者建言／借鏡日本 推附加服務銀髮宅

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導

部分縣市推動長者以私宅換居社宅，成大老年學研究所副教授陳柏宗直言，計畫立意良善，執行卻曲高和寡，高齡者入住意願低落，部分媒合成功案例可能是兒女的想法，並非長輩真正意願，政策走了好幾年案例仍少，代表存在窒礙難行之處。

陳柏宗主張，面對超高齡社會將至，台灣應盡速推動讓中產階級租得起、願意租賃的有附加服務銀髮住宅，而非以社宅取代銀髮住宅。

陳柏宗說，老化過程分為健康期、障礙期與臥床期，可透過集合住宅物業管理等單位提供附加服務，甚至在障礙、臥床期適當介入提供協助，讓高齡者在宅安老。

日本比台灣更早面臨高齡海嘯挑戰，陳柏宗說，日本為因應超高齡社會人口，近年推展專為高齡者打造的附加服務住宅，讓有需求的長輩承租。台灣可借鏡日本經驗，推適合台灣民情的銀髮住宅，並制定相關規範與配套，但收費必須是中產階級負擔得起，建議中央跨部會討論，提出具體配套與政策導引，攜手民間投資。

老盟秘書長張淑卿說，高齡住宅議題不能單看房子硬體條件，長輩生活環境除需要無障礙，還要能滿足就醫、信仰、購物及社會參與等需求，台灣社會仍存在嚴重高齡歧視，老人租屋常碰壁。高齡友善換居很難普及，建議中年階段就要思考老後生活環境，提早準備、建構老年階段嚮往的生活環境。

日本 長輩 高齡者

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