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高齡換居難推 新北增私宅換私宅

聯合報／ 記者李成蔭洪子凱朱冠諭徐白櫻／連線報導
陳爺爺從新北蘆洲換居到新店央北社宅，出入有電梯，社宅內有耕莘醫院資源，就醫便利。圖／新北市城鄉局提供
陳爺爺從新北蘆洲換居到新店央北社宅，出入有電梯，社宅內有耕莘醫院資源，就醫便利。圖／新北市城鄉局提供

新北、台北、桃園、高雄等地近年推高齡友善換居社宅計畫，成功件數少。新北市上路3年多，百餘人申請，但社宅量能有限，僅11件簽約，為提高成效，近日啟動樓梯換電梯精進計畫，新增私宅換私宅，長者原有老屋透過包租代管機制出租，提高換居意願。

新北「高齡友善換居計畫」2021年7月上路，次年4月促成全國第一案。原本住蘆洲的七旬陳爺爺與妻子一同生活，要爬上5樓老公寓行動困難，在兒子協助申請下，如願換居到新店央北社宅，出入有電梯，社宅內有耕莘醫院資源，就醫便利。

陳爺爺原對換居有顧慮，離開生活一輩子的老宅、生活圈，難免不捨，幾經評估，因換居後同樣是3房不用補差額，老宅則成了余先生一家4口的溫馨宅，余妻說，很珍惜和這房子的緣分。

不過，新北高齡友善換居上路3年多，媒合成功11件，遭議員質疑成效欠佳。北市社宅青銀換居稍多，也僅簽約17戶，其中15戶入住。

桃園去年6月起推動高齡友善換居，僅媒合9件入住社宅。高雄市兩年前也曾推出長者與身障者換居社宅計畫，成功媒合4戶換居鳳山建國新城社宅，但僅是試辦，隔年因無合適空房，加上長輩換環境適應困難而停辦，改採包租代管方式受理。

北市都發局坦言，高齡者長年住公寓，習慣樓層低、實坪大、住戶單純，部分長者需定期就醫仰賴交通便捷性，或難接受搬家須斷捨離等，更怕新環境適應不良，導致意願不高。

新北市城鄉局指出，換居是高難度過程，第一版「高齡友善換居計畫」，為長輩安排到與老宅同樣房間數的房型，加上長輩希望留在鄰近的行政區，但社宅量能有限，需等待社宅退租空戶釋出，等候時間拉得長，是推動過程的挑戰。

為加大換居量能，新北市府在新招租社宅預留一定比率支持高齡換居計畫，如中和安邦、新店民安社宅分別預留22戶、6戶，新方案也可採私宅換私宅，不一定只能換居社宅，多一些彈性。

城鄉局統計，新北屋齡逾30年房子超過75萬戶，多為5樓以下無電梯公寓，全市過半數長者住在這類房子，為改善高齡長者生活困境，推動友善換居，提供高齡長者多一個選擇。

城鄉局長黃國峰說，除新北，北市、高雄、桃園也推青銀換居，但換居牽涉許多主客觀條件，社宅導入醫療、長照等資源，讓住進社宅的長輩能享受附加服務。

余先生一家四口住進陳爺爺蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜這個緣分，希望延續房子的幸福感。圖／新北市城鄉局提供
余先生一家四口住進陳爺爺蘆洲的老房子，余妻說，很珍惜這個緣分，希望延續房子的幸福感。圖／新北市城鄉局提供

社宅 長輩

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