製茶3年 坪林31歲青農奪茶王

新北市長侯友宜昨出席包種茶比賽頒獎，頒匾額給今年特等獎得主鐘御瑋，鐘年僅31歲，與父親共營製茶廠已二度獲特等獎。他說，製茶過程常忙到半夜，考驗體力、耐力，想嘗試智慧農業，提升茶園自動化管理。

農業局昨在坪林辦「新北好茶－冬茶比賽頒獎暨展售會」，此次全國比賽中以坪林茶農獲獎最多，顯示新北製茶的軟實力。

特等獎得主鐘御瑋是家族的「茶五代」，延續家傳的製茶理念。鐘御瑋說，今年具備天時地利人和條件，幸運地趕上天候放晴採茶，茶菁經過3小時的熱風萎凋及室內浪菁、靜置發酵，隔日8時開始炒茶，努力成果能獲特等獎肯定，十分感動。

鐘御瑋回鄉後3年前正式接觸製茶，頂著烈日高溫採茶，或在綿綿陰雨中巡田，茶季從白天採摘茶菁後，一路完成萎凋、攪拌、炒菁到半夜都不能休息，考驗體力、耐力。他說，想嘗試在茶園引入智慧農業的監控技術，提升管理自動化輔助。

另，頒獎現場最年輕的茶師是26歲鄭佳宏，他回鄉接手家業4年，常參加各項評鑑與製茶競賽，今年與陳宥達、王盛翔組隊獲「全國機採茶菁技術競賽」冠軍。

坪林茶葉年產量近371公噸，新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，累計已奪下12座冠軍，成為全國最多冠軍製茶師縣市；亮點茶莊、5星衛生製茶廠、農產品初級加工場數量也是六都之最。為推廣新北好茶，坪林區公所預計本月14、15日前往台北市希望廣場辦展售。