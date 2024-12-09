人行道更新須49年？ 蔣萬安要求縮短

台北市人行道破損、路樹竄根導致路人跌傷事件層出不窮，民眾1999通報人行道破損，今年至10月累計2萬5千件。儘管北市今年人行道預算創新高，但待施工尚有758件，市長蔣萬安指示副市長張溫德針對758條列優先順序，縮短期程。

北市議員李明賢質疑，蔣萬安將今年列為交通安全年，推動標線型轉實體人行道、鋪設翻修破損人行道等，落實人本交通。他調閱資料發現，北市鋪設人行道預算，今年編列5.7億元創新高；相較於2020至2023年施工成果達1萬6791公尺至2萬764公尺，今年前10月僅完工4213公尺，創歷史新低。

李質疑，若以現有市府委外人行道的施工量能，一天僅能約完成12.5平方公尺，以全市12行政區待施工人行道758件、面積22.3萬平方公尺，必須49年才能完工，「即便蔣萬安連任市長、加兩任總統卸任，恐還做不完。」

北市新工處長林昆虎表示，議員質疑施工量能少，導致更新速度慢，會再開招商說明會，鼓勵更多廠商投入人行道更新施工，也檢討施工工法，加快期程。

另，目前北市人行道待施工路段，士林區155件最多、內湖區152件次之，施工面積是內湖區4.6萬平方公尺最廣，中山、大同、中正、南港與文山的人行道更新進度更掛零。林昆虎回應，這是新設與更新比率問題，新設人行道比率僅2成5，施工以鋪面更新為主。

「最大癥結仍在於缺工。」李明賢說，檢視過去12個行政區，會有6家廠商同時施工，目前只剩下5家廠商，才會導致施工大塞車，要求市府成立府級跨局處專案小組，透過開口合約或另簽定合約，提高施工量能。

市府表示，市長蔣萬安請副市長張溫德召開會議，除提高施工量能，針對有急迫性、學校、醫院等周邊，列出人行道更新施工的優先順序。