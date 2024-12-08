板橋明起市中心逾2.6萬戶「停水40小時」 居民憂冬季洗澡不便

新北板橋明上午將連40小時停水，預計影響2萬6352戶，據台水公司停水範圍，不少區域位於市中心，居住人口多，已經引發民眾居民哀嚎。居民表示，冬季這樣洗澡不方便，已訂外地飯店；新北水利局則說，將督促台水盡速復水，台水也設置20處臨時供水站及水車待命。

水利局說明，板橋南雅南路PSCP管線於民國65年埋設，因曾破管漏水情形嚴重，影響板橋區用戶用水品質，為維持穩定供水，台灣自來水公司第十二區管理處將辦理「板橋區南雅南路PSCP管線更生統包（5號及8號井繞流管）工程」，訂於12月9日上午9時至11日凌晨1時，共計停水40小時，影響戶數計2萬6352戶（含直接供水戶4070戶）。

水利局表示，停水範圍為板橋區國光里（僅國光路雙號側全）、建國里、漢生里、民權里、社後里（大仁街單號側以南含周邊巷弄）、民安里、香雅里（大仁街單號側全、南雅西路二段 259巷、273巷、287巷含周邊巷弄）、自立里、自強里、光榮里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、挹秀里、流芳里、新興里、湳興里、華福里、華貴里、華興里、華東里（僅南雅南路二段單號側1號至11-全號）、鄉雲里（文華街以北含周邊巷弄）。

居民表示，這時間影響真的太大，尤其冬天這樣要洗澡真的非常不方便，已經訂好其他行政區的飯店，決定跟鄰居一起住兩晚；不過也有民眾認為，有先儲存好水，不至於到大太問題。

水利局表示，將督促台水公司盡速完工復水，減少停水時間，並設置20處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水，或聯繫台水公司協助送水。民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

20處臨時供水站位置包含府中路118號（與倉後街交接口）、府中路74號、府後街4-1號（7-11對面廣場）、文化路1段32巷10號旁、南雅西路1段10巷15號（湳興里辦公室旁）、南雅南路1段89號（大台北燒烤前）、南雅西路2段145巷口、南雅西路1段174巷5號（湳仔庄福興宮）、北門街17號前（派出所前）、西門街5號（大觀幼稚園）轉角、新興路22號轉角、南雅南路1段23號（蔡牙醫診所前）、南雅南路1段40號（寶雅對面）、南興路1號、東門街2巷口（館前西路86號對面）、館前西路130號、大仁街33巷2號（社後第一市民活動中心）、中正路80巷口（LG旁）、館前西路158-8號（接雲寺旁）、民權路202巷16弄尾靠公館街（雨撲滿小公園）。