帶大兒子與「遜咖日記」作者會談 蔣萬安自爆1糗事永生難忘

知名漫畫「遜咖日記」作者傑夫·肯尼（Jeff Kinney）來台，今天於北市信義區舉辦書友會，主辦單位邀請台北市長蔣萬安與其會談，蔣也攜帶身為肯尼資深書迷的大兒子蔣得立，雙方也分享各自糗事，蔣分享大學跟太太告白，並表示游泳比賽要拿第一名，最後卻因忘記換氣被判失格，尷尬瞬間讓他永生難忘。

知名漫畫遜咖日記作者傑夫·肯尼今天舉辦新書「葛瑞的囧日記」書友會，現場聚集逾500個人，蔣萬安也帶大兒子蔣得立出席，更表示今天兒子看到肯尼一直說是他的大粉絲，「我從來都沒有聽到他這樣跟我說。」

兩人也坐下來會談，分享學生時期的糗事，不約而同提到游泳，肯尼提到小時候練習游泳偷懶抓魚被父親抓包，而蔣萬安則表示，大學時期，他跟老婆石舫亘告白，並自信表示隔天游泳比賽拿下第一名，就答應跟他交往，結果比賽雖一路領先，卻因忘記換氣，被判失格，讓他終身難忘。

不過此番說法也遭到肯尼吐槽，稱如果是他「這應該是人生最棒的事」，肯尼也當場詢問蔣得立若跟蔣萬安比賽游泳誰比較快，蔣得立回應，「當然是我。」蔣萬安也分享，自己孩子從小三開始追肯尼書籍，到現在國二「身高都比我高」但也邁入青春期，詢問肯尼有沒有什麼建議可以家長陪伴孩子度過這段期間。

肯尼聽完後，先看向蔣得立喊話「多花時間陪你爸爸，他愛你」，現場也分享，可以多傾聽孩子興趣，幫助孩子從培養興趣開始，就可能成為孩子未來的職業，增添熱情，且也會有良好的親子關係。