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蔣萬安大學最糗事！追女告白「游泳比賽第1就交往」沒換氣被淘汰
台北市長蔣萬安今天分享求學時期最糗的1件事，就是大學游泳比賽時一路領先，最後卻因為沒有換氣被淘汰，且當時心儀的女生、現在的太太石舫亘還在池邊看著。
蔣萬安今天帶著大兒子蔣得立一起出席「葛瑞的囧日記」書友會，他致詞表示，會來是因為蔣得立是作者傑夫．金尼（Jeff Kinney）的大粉絲，他還笑說，蔣得立從來沒有對他這樣說過，讓他有點受傷。
蔣萬安接著與金尼對談，分享求學過程中最糗的1件事。他說，大學時鼓起勇氣跟石舫亘告白，稱若隔天的游泳比賽拿下第1名，石舫亘就要答應跟他交往，所以在比賽時拚勁全力，順利以最快速度游完100公尺。
然而，蔣萬安表示，抵達終點後，裁判卻告訴他，因為他沒有換氣所以被淘汰了，而石舫亘就在池邊看著，這讓他非常尷尬也非常沮喪，「我覺得很丟臉，因為連最基本的規則我都不知道」。
蔣萬安隨後向金尼提問，有沒有什麼建議可以給家中有青少年的家長，告訴這些家長該如何陪伴開始有主見、只喜歡跟朋友出去的孩子度過青春期。
金尼聽完後先向蔣得立表示：「多花點時間陪陪你爸爸，他愛你」，再告訴現場家長，多傾聽孩子的興趣，即便他們的興趣跟自己不一樣，因為如果願意幫助孩子培養興趣、長出熱情，原本的興趣就可能成為孩子未來的職業，且會有良好的親子關係。
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