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環狀線12/9測試！班距縮短、3站不載客 通勤族紛喊期待

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北環狀線因地震導致9跨位鋼箱梁位移、139項設施受損，復原工程如火如荼推進，工期從14個月縮短為8個月達陣，本月底可全線復駛。圖／新北捷運局提供
新北環狀線因地震導致9跨位鋼箱梁位移、139項設施受損，復原工程如火如荼推進，工期從14個月縮短為8個月達陣，本月底可全線復駛。圖／新北捷運局提供

0403花蓮大地震影響，新北環狀線多處軌道位移，經施工單位全力搶修，明日起將全線動態測試，但板新、中和、橋和3站不開放旅客上下車、採清車不載客，預計年底前通車，讓不少通勤族紛喊期待。市議員張嘉玲說，外傳12月20日前後將通車，通車是好事，但安全應放在首位，市府是否有更嚴格要求工程品質？

新北捷運公司今宣布，明日起環狀線將恢復原尖峰5至7分鐘；離峰8至10分鐘的班距，不再機動變更搭乘月台。不過板新、中和、橋和等三個車站，暫時不開放旅客上下車，採清車不載客模式，確保測試順利且完整進行。

消息一出，不少通勤族紛紛表示期待「終於不用再花一個半小時通勤」，但環狀線有三站不提供載客，因此目前中和到板橋這一段仍須搭公車，民眾說，盼測試正常，早日開放全線通車。

張嘉玲說，新北捷運局應進一步說明真實原因，為何要做這樣的測試？大家最關心的是修復工程後，究竟安不安全？這三個車站何時才會安全開放上下客？此外，外傳12月20日前後將通車，通車是好事，但安全應放在首位，市府對中工工程耐震要求、契約內容，是否比之前的工程要求、契約更嚴格？

市議員金瑞龍說，結構大體都恢復完成，雖然目前有3站還沒辦法載客，盼民眾能體諒一下，市府要拚這月底通車，待測試安全無虞就會通車。

新北環狀線12月9日起進行復駛前全線測試。圖／新北捷運公司提供
新北環狀線12月9日起進行復駛前全線測試。圖／新北捷運公司提供

中和 新北捷運 環狀線

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