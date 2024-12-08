結合在地山水、茶園等特色 坪林老街入口新意象落成
新北坪林老街在國5通車後逐漸沒落，入口位置陳舊不清，令人分不清出入口；坪林區公所爭取設計新意象今落成揭牌，侯友宜出席並逛老街感受。坪林區長周慶珍表示，今年與設計師合作結合坪林各特色推新意象，為老街入口煥然一新，也可成為遊客新的熱門打卡點。
新北今於坪林舉辦「新北好茶 冬茶比賽頒獎典禮暨展售會」，這次全國比賽中以坪林茶農獲獎最多，侯友宜出席典禮，並頒發匾額予今年特等獎得主鐘御瑋，茶界各方人士、有關局處及在地民代都到齊，現場氣氛熱烈。
一行人在頒獎活動結束後，陪同侯友宜前往坪林老街口，為新設計落成的「坪林意象」揭牌，現代化的設計搭配燈光，即便現場陰雨綿綿，也呈現坪林不同的美。侯友宜緊接也進入老街，一路上不少熱情民眾及「老朋友」店家熱情合照，不少商家也邀請品茗，讓眾人體驗在地好茶。
周慶珍表示，自已到職坪林以後，發現老街入口牆上陳舊、長滿黑斑，實在不能撐起老街門面，因此在今年行動治理座談時爭取要美化，邀請到全國設計聯盟理事長楊佳璋設計新的坪林意象。
周慶珍指出，新的坪林意象中結合山水、茶園、白鷺鷥、藍雀、日出、吊橋等，白天就像山水畫，夜間打燈「曖曖內含光」，呈現坪林另一種美，也成為民眾新的打卡拍照熱點，變成坪林的新代表。該意象字體及設計未來也會擴大用於坪林其他地方。
坪林老街近半年來每周末都會舉辦「茶尋電台」，於茶鄉廣場辦許多表演活動，也邀請攤商擺市集，重新讓老街活絡不少，地方也盼新意象未來能為老街帶來更不一樣的新商機。
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