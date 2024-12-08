黑熊學院接力護台灣到新北 民眾於首站鶯歌風雨中前行

黑熊學院接力護台灣活動今早到新北，鶯歌站接力人、立委蘇巧慧表示，活動很有意義，讓大家知道守護台灣需要大家站出來，每個人都是守護台灣的小尖兵，而活動也更凝聚大家對台灣的認同。

黑熊民防教育協會發起的「台灣主站派、接力護台灣」行動今最後一天到達雙北地區，其中鶯歌站接力人為立委蘇巧慧，現場聚集不少民眾及議員，即使天氣陰冷微飄雨，也澆不熄民眾熱情。

蘇巧慧表示，黑熊學院護台灣計畫今已是第九天，也是最後一天，非常高興最後一天清晨是從鶯歌車站要出發，對於是第一波計畫被邀請之一立委辦公室也感到很榮幸，因為這個是非常有意義的，讓大家更知道守護台灣應該是要大家一起站出來，活動也更凝聚大家對台灣的認同。

蘇巧慧分享，周日早晨七時不到，就這麼多人到場，何況天氣還是有一點陰雨綿綿，看到大家熱情不減，新北市議員黃淑君還特別從板橋前來參加，因為鶯歌開始的下一站就是板橋，可以感到每一位熱血台灣人都想要站出來，守護台灣是每一個人的責任。

黃淑君表示，其實大家都希望兩岸交流是站在和平、平等立場，所以台灣站出來，並不是戰爭的戰，而是站起來，一起來討論兩岸到底要如何來交流，這也是台灣目前最重要的一個國際趨勢。