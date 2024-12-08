毫芒雕刻、銅鑼達人 新店文史館12月展20位職人故事

新北市新店擁毫芒雕刻、銅鑼達人、泰雅文化等歷史人文，為認識新店更多元面貌，新北市立圖書館新店文史館12月推出新店職人故事館，透過20位職人故事，認識不同行業興衰變革。明年則陸續推出「職人技術體驗課」，每月安排不同的職人開箱，帶民眾體驗不一樣的職人生活。

新北市立圖書館長吳佳珊說，新店早期開發伴隨著商業往來，各行各業在新店生根發展，百年來新店各街區充滿獨特的職人與故事，有雕刻師、銅鑼工藝師、外科醫生、廚師、藝術家、神明代言人、茶農等，不僅是在地的珍貴資產，也是常民生活文化累積。

這次特展中展出創作米雕、微型書享譽國際的毫芒雕刻藝術家陳逢顯，三代定居新店，創立「毫芒雕刻博物館」回饋社會；隱居烏來山林的國寶級銅鑼達人吳宗霖，為台灣少數僅存的手工銅鑼師傅兼藝術家；烏來畢卡索之稱的鐵木亞沙，為全台首位以泰雅族傳統文化為創作題材，推廣原住民文化。

「新店職人故事館」年度特展12月5日起帶大家見證，新店百年的職業變遷，也引領學生對不同職業的探索；12月5日至1月5日推出「平凡不簡單」徵件活動，邀請民眾推薦生活中優秀職人，票選前3名的人氣王，最高可獲得1500元禮券及圖書。