快訊

獨／首批38輛M1A2T戰車本月抵台 這艘「國安輪」正在路上

章立衡求送最後一程 劉家昌家屬切割：與劉家無關係

聽新聞
0:00 / 0:00

毫芒雕刻、銅鑼達人 新店文史館12月展20位職人故事

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
創作米雕、微型書享譽國際的毫芒雕刻藝術家陳逢顯。圖／新北市立圖書館
創作米雕、微型書享譽國際的毫芒雕刻藝術家陳逢顯。圖／新北市立圖書館

新北市新店擁毫芒雕刻、銅鑼達人、泰雅文化等歷史人文，為認識新店更多元面貌，新北市立圖書館新店文史館12月推出新店職人故事館，透過20位職人故事，認識不同行業興衰變革。明年則陸續推出「職人技術體驗課」，每月安排不同的職人開箱，帶民眾體驗不一樣的職人生活。

新北市立圖書館長吳佳珊說，新店早期開發伴隨著商業往來，各行各業在新店生根發展，百年來新店各街區充滿獨特的職人與故事，有雕刻師、銅鑼工藝師、外科醫生、廚師、藝術家、神明代言人、茶農等，不僅是在地的珍貴資產，也是常民生活文化累積。

這次特展中展出創作米雕、微型書享譽國際的毫芒雕刻藝術家陳逢顯，三代定居新店，創立「毫芒雕刻博物館」回饋社會；隱居烏來山林的國寶級銅鑼達人吳宗霖，為台灣少數僅存的手工銅鑼師傅兼藝術家；烏來畢卡索之稱的鐵木亞沙，為全台首位以泰雅族傳統文化為創作題材，推廣原住民文化。

「新店職人故事館」年度特展12月5日起帶大家見證，新店百年的職業變遷，也引領學生對不同職業的探索；12月5日至1月5日推出「平凡不簡單」徵件活動，邀請民眾推薦生活中優秀職人，票選前3名的人氣王，最高可獲得1500元禮券及圖書。

此外，明年1至11月份將陸續推出「職人技術體驗課」，每月安排不同的職人開箱，帶民眾體驗不一樣的職人生活。職涯萬花筒則與各級學校合作，由在地職人走進教室，與學子互動，分享職涯生活並實際操作。

泰雅編織周小雲（左一）、攝影職人黃進發（左二）、紙紮工藝師黃登台（左三）、毫芒雕刻老師陳逢顯（左四）、鐘錶修理師黃明光（左五）、右2祖師廟主委劉新發（右二）、洗衣達人沈富育老師（右一）。圖／新北市立圖書館
泰雅編織周小雲（左一）、攝影職人黃進發（左二）、紙紮工藝師黃登台（左三）、毫芒雕刻老師陳逢顯（左四）、鐘錶修理師黃明光（左五）、右2祖師廟主委劉新發（右二）、洗衣達人沈富育老師（右一）。圖／新北市立圖書館
國寶級銅鑼達人吳宗霖為台灣少數僅存的手工銅鑼師傅兼藝術家。圖／新北市立圖書館
國寶級銅鑼達人吳宗霖為台灣少數僅存的手工銅鑼師傅兼藝術家。圖／新北市立圖書館

圖書館 藝術家

延伸閱讀

00918於眾多高股息「降息潮」中逆風高飛！ 達人：配0.84元創最高紀錄

台塑（1301）跌破2008年低點…四寶的黑暗時刻！達人：弱勢股碰不得

燃燒面積約70坪...順天堂新店工廠起火 新北出動87人、42車滅火

傳統工業區新店榮工1.2公頃老舊廠房 首案都更今動土

相關新聞

結合在地山水、茶園等特色 坪林老街入口新意象落成

新北坪林老街在國5通車後逐漸沒落，入口位置陳舊不清，令人分不清出入口；坪林區公所爭取設計新意象今落成揭牌，侯友宜出席並逛...

黑熊學院接力護台灣到新北 民眾於首站鶯歌風雨中前行

黑熊學院接力護台灣活動今早到新北，鶯歌站接力人、立委蘇巧慧表示，活動很有意義，讓大家知道守護台灣需要大家站出來，每個人都...

3年前學製茶傳承父親手藝 31歲坪林青農奪百萬冠軍茶王

新北市長侯友宜今出席包種茶比賽頒獎，頒發匾額予今年特等獎得主鐘御瑋，並興奮在得獎茶葉上簽名。鐘年僅31歲，與父親共營製茶...

原訂14個月！新北環狀線本月底全線復駛 捷運局：工期8個月達陣

新北環狀線因地震導致9跨位鋼箱梁位移、139項設施受損，復原工程如火如荼推進，工期從14個月縮短為8個月達陣，本月底可全...

延宕4年「銀新未來城」露曙光...內政部專案小組初獲共識

新北三重區「銀新未來城」2020年提報內政部審議，12月初第5次專案小組初獲共識，將送大會排審。市議員陳啟能認為，市府應...

復駛最後一哩路！ 新北環狀線9日起將全線動態測試 班距時間曝

新北環狀線在403地震中損壞，經過數個月復舊工程及動靜態測試，即將進入復駛的最後一哩路，新北捷運公司今宣布，自12月9日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。